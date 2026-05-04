ଉପନିର୍ବାଚନ 2026: ଉମରେଠ, କୋରିଡାଙ୍ଗ, ଧର୍ମନଗର, ରାହୁରୀରେ ବିଜେପି ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଦୁଇଟିଯାକ ଆସନ ଜିତିଲା କଂଗ୍ରେସ
କର୍ଣ୍ଣାଟକ(2), ମହାରାଷ୍ଟ୍ର(2), ନାଗାଲାଣ୍ଡ(1), ଗୁଜରାଟ(1) ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା(1), ଏପରି ମୋଟ୍ ସାତଟି ଆସନରେ ହୋଇଥିଲା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ।
Published : May 4, 2026 at 6:17 PM IST
ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ 2026 : ବାରାମତୀ ଆସନରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । 2 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନ ସହ ରେକର୍ଡ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସୁନେତ୍ରା । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଠାରେ ଭୋଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ଏଠାରୁ ଜିତିଛନ୍ତି । ବାରାମତୀ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏନସିପି ନେତ୍ରୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଭୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନତା ଦାଦା (ଅଜିତ ପାୱାର)ଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଏନଡିଏ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ।
#WATCH | Mumbai | As she inches towards victory in the Bye Election to Baramati Assembly Constituency, Maharashtra Deputy CM and NCP leader Sunetra Pawar says, " the public have shown their trust, love, and sympathy for dada (ajit pawar) through this voting..."— ANI (@ANI) May 4, 2026
she further says,… pic.twitter.com/OK7dXG7wbO
ବିଜେପି ରାହୁରୀ ଗଡ଼ ବଜାୟ ରଖିଛି, ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅକ୍ଷୟ କାର୍ଡିଲେ ବିଜୟୀ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାହୁରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅକ୍ଷୟ କାର୍ଡିଲେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଶରଦ ପାୱାର) ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋକାଟେଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ୫୮୭ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ୨୭ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣନା ପରେ, ଅକ୍ଷୟ କାର୍ଡିଲେ ମୋଟ ୧,୪୦,୦୯୩ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋକାଟେ ୨୭,୫୦୬ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ । ବିଜେପି ନେତା ଶିବାଜୀରାଓ କାର୍ଡିଲେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥିଲା ।
ବାରାମତିରେ ୫୮.୧୭ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟର ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାହୁରୀରେ ୫୫.୮୬ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା ।
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାଗଲକୋଟରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟୀ
କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉମେଶ ମେଟି ବାଗଲକୋଟ ଉପ-ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୀରାନ୍ନା ଚାରାଣ୍ଟିମାଥଙ୍କୁ 21,866 ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉମେଶ ମେଟିଙ୍କୁ ୯୭,୯୪୧ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବୀରାନ୍ନା ଚରଣୀମଠଙ୍କୁ ୭୬,୦୭୫ ଭୋଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
ପିତାମହଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାତି ସାରଥି: ବିଜେତା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମର୍ଥ ଶାମାନୁର
ମୋଟ୍ 24 ରାଉଣ୍ଡ ମତଦାନ ପରେ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମର୍ଥ ଶାମାନୁର ଦାଭାଙ୍ଗେରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମର୍ଥ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ଦାସକାରିପ୍ପାଙ୍କୁ 5,708 ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସମର୍ଥ ମୋଟ 69,578 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ଶ୍ରୀନିବାସ ଦାସକାରିପ୍ପା 63,870 ଭୋଟ ପାଇ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । SDPI ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅପସାର କୋଡଲିପେଟେ -18,975 ଭୋଟ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜେଜେବାପା ଶାମାନୁର ଶିବଶଙ୍କରପ୍ପାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଜିତି, ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏହି ଦୁଇଟି ଆସନ ବାଗାଲକୋଟରେ ୬୮.୬୨ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଦାଭାଙ୍ଗେରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ୬୩.୪୩ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ଏପ୍ରିଲ 9 ରେ ଭୋଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଏଚ୍. ୱାଇ. ମେଟି (ବାଗଲକୋଟ) ଏବଂ ଶାମାନୁର ଶିବଶଙ୍କରପ୍ପା (ଦାଭାଙ୍ଗେରେ ଦକ୍ଷିଣ)ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା ।
ଉମରେଠରେ ବିଜେପିର ହର୍ଷଦ ପରମାର ବିଜୟୀ
ଗୁଜରାଟ ଆନନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାର ଉମରେଠ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହର୍ଷଦ ପରମାର 30,500 ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଢ଼ିଥିଲେ ।
ତ୍ରିପୁରା ଧର୍ମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଜୟୀ
ତ୍ରିପୁରାର ଧର୍ମନଗର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜେ. ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ୧୮,୯୨୦ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ମାର୍କ୍ସବାଦୀ) (ସିପିଆଇ-ଏମ୍) ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ୨୪,୨୯୧ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ସିପିଆଇ-ଏମ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମିତାଭ ଦତ୍ତ ୬,୦୦୧ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସର ଚୟନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର ୫,୯୩୬ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ତ୍ରିପୁରା ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁ ସେନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ଜରୁରୀ ହୋଇଥିଲା । ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟରଙ୍କ ହାର ୭୯.୮୪ ଥିଲା । ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବିଜୟ ସହିତ, ୬୦ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିପୁରା ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପିର ମୋଟ୍ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୩୩କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ବିଜେପିର ଦାଓଚିର ଆଇ ଇମଚେନ ବିଜୟୀ
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦାଓଚିର ଆଇ ଇମଚେନ ନାଗାଲାଣ୍ଡର କୋରିଡାଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଉପନିର୍ବାଚନରେ 3,123 ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦାଓଚିର ଆଇ ଇମଚେନ 7,317 ଭୋଟ ପାଇ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତୋଶିକାବାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ 4,194 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇମଟିୱାପାଙ୍ଗ 3,633 ଭୋଟ ପାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ NPP ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଇ ଆବେଞ୍ଜନ 3,219 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟି. ଚାଲୁକୁମ୍ବା ଆଓ କେବଳ 144 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ NOTA 48 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଇମଚେନ 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ବିଧାୟକ ଭାବେ 14ତମ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ନାଗାଲାଣ୍ଡର କୋରିଡାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ ୮୩ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା ।
ଗୋଆର ପୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଉପ-ନିର୍ବାଚନକୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ "ଅବୈଧ" ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରାଇବେ ମମତା, ଷ୍ଟାଲିନ ଏବଂ ବିଜୟନ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Bypoll Result: ବାରାମତୀରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ବିଜୟ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ