17 ଦିନ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କରି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟିନେଲେ 14 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ

ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଫୋନ କଲ ଆସିଥିଲା । ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପତ୍ତିଜନକ କଲ ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

Elderly couple who lost Rs 14.5 crore in digital fraud
ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇରେ 14 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ହରେଇଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 12, 2026 at 6:35 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଇବର ଠକେଇ ଦିନକୁ ଦିନ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି । ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡି ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଛନ୍ତି । ଠକମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କୁ 17 ଦିନ ଧରି ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କରି 14 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଗ୍ରେଟର କୈଲାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ।

ଗ୍ରେଟର କୈଲାସ-2ରେ ରୁହଁନ୍ତି 77 ବର୍ଷୀୟ ଏନଆରଆଇ ମହିଳା ଇନ୍ଦ୍ରା ତନେଜା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓମ । ଟ୍ରାଇ (ଟେଲିକମ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ତିଆ) ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି)ର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କହି ଏମାନଙ୍କୁ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା । ଏନେଇ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ ବୋଲି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ।

ଟ୍ରାଇ ଏବଂ ଇଡିର ଅଧିକାରୀ କହି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ

ଟ୍ରାଇ ଏବଂ ଇଡିର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କହି ପ୍ରଥମେ ଏହି ଠକମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ବ୍ଲାକ ମନି ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରିବ । ଇନ୍ଦ୍ରା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, 2025 ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଫୋନ କଲ ଆସିଥିଲା । କଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜକୁ ଟ୍ରାଇ ଓ ଇଡି ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପତ୍ତିଜନକ କଲ ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

କଥାରେ ଫସେଇ, ଧମକଚମକ ଦେଇ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କରି ରଖିଲେ

ଇନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଫୋନକୁ ମୁମ୍ବାଇର କୋଲାବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସହ ଯୋଡି ଦିଆଗଲା ଯେଉଁଠି ଜଣେ ନକଲି ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଗରିଫ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଭେରିଫିକେଶନ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସାଇବର ଠକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାରେ ଫସେଇ, ଧମକଚମକ ଦେଇ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କରି ରଖିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବି କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସିର ବହୁତ ବଡ କ୍ଷତି କରିପାରେ । ତେଣୁ ଏହି କଥା କାହାରିକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ ସାଇବର ଠକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ । ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ।

ମହିଳାଜଣକ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ । ହେଲେ ସାଇବର ଠକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା କହିଥିଲେ । ଠକମାନେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ସାଥୀ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଗିରଫ ହୋଇ ସାରିଲାଣି । ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣା ପଡିଯାଏ ଯେ, ତମେ ପୋଲିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ତେବେ ତୁମର ଓ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।

ଭିଡିଓ କଲରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନକଲି ଥାନା ଦେଖାଇ ଥିଲେ ସାଇବର ଠକ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ବି କରାଗଲା । ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହା ଯାଉଥାଏ କି ଭୟ କରନ୍ତୁନି, ତୁମ ସହ ପୋଲିସ ଅଛି । ତୁମ ଟଙ୍କାକୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଆମେ ଦେଇଥିବା ଖାତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅ । ଏହି କେସରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ।

8 ଥରରେ ନେଇଗଲେ 14 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ସାଇବର ଛକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ପ୍ରଥମ ଟଙ୍କା ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ପଠାଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ 2 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ । ପରେ ଜାନୁଆରୀ 2 ଓ 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି 8 ଥରରେ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଠକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଅ । ଏହା ପରେ ମହିଳାଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ।

ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଗଲା କି ? ସେତେବେଳେ ଅପରପକ୍ଷର ଫୋନ କଟି ଯାଇଥିଲା । ତ ପରଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରା ଯେତେ ଫୋନ ଲଗାଇଲେ ବି ଆଉ ଫୋନ ଲାଗି ନ ଥିଲା । ତା ପରେ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରିଲେ ଯେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଡିସେମ୍ବର 24ରୁ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖ ଯାଏ ପ୍ରାୟ 17 ଦିନ ଧରି ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜ ଘରେ ରହିଲେ । ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଖାତାରେ ଥିବା RTGS ଜରିଆରେ 8 ଥରରେ ପ୍ରାୟ 14.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନେଇଥିଲେ । ଶନିବାର ଦିନ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଜିଲ୍ଲାର ସିଆର ପାର୍କ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ 1930 ସାଇବର ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ଜରିଆରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି 2015-16ରେ ଆମେରିକାରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ଏଠାରେ ସେ ସମାଜ ସେବା ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ ।

NRI COUPLE DEFRAUDED OF RS 14 CRORE

