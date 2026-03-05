କ୍ଷେତରେ ପଶିଗଲା ମଇଁଷି, ରାଗରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କୁରାଢୀରେ ହାଣି ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟା
କ୍ଷେତରେ ମଇଁଷି ପଶି ଯିବାରୁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା । ସାରା ଦେଶ ହୋଲିରେ ମସଗୁଲ ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
Published : March 5, 2026 at 7:30 PM IST
ସାଗର(ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ଗତକାଲି ସାରା ଦେଶ ହୋଲିରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଗାଁରେ ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ । କ୍ଷେତରେ ମଇଁଷି ପଶିଯିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଅତିନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଏପରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସାଗର ଜିଲ୍ଲାର ଖୁରଇର ଇଜ୍ଜତ ଗାଁରେ । ମୃତକ ହେଲେ 55 ବର୍ଷୀୟ ଭଗବାନ ଦାସ । ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତାରୋକ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଗାଁଲୋକେ ।
କ୍ଷେତରେ ପଶିଗଲା ମଇଁଷି, ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ:
ଖୁରଇ ଦେହାତ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଜତ ଗାଁରେ ଗତକାଲି(ମାର୍ଚ୍ଚ 4)ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ମୃତ ଭଗବାନ ଦାସ ମଇଁଷି ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ମଇଁଷି ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ମଇଁଷି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପଜୁଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ।ଏହାପରେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁରାଢୀ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ମୃତକଙ୍କ ବୋହୂ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ବୋହୂ ଦେବୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶଶୁରଙ୍କ ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କୁରାଢୀରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।’
5 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ଚକାଜାମ କଲେ ଲୋକେ:
5 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହା ସହ ଆଜି ମୃତଦେହକୁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତା ଜାମ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଗାଡିମୋଟର । 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବା ସହ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ମିଳିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ହଟିଲା ରାସ୍ତାଜାମ:
ଖବର ପାଇ ଚାଷୀ ନେତା ଇନ୍ଦର ସିଂହ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ଜୋରଦାର ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।ଏହାପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଥିଲା ।