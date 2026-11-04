ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବ: ଦେଶରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଉତ୍କଟ, ୩୩% ଖାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର; ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ
ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ, ମୁମ୍ବାଇରେ ୧୦% ଜଳ କାଟ୍; ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବୁକିଂ ୩,୫୦୦ରୁ ୭,୦୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି, ୩୧୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି।
Published : November 4, 2026 at 8:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ - (Samanvay Pandey/EB Prime Team): El Nino Water Crisis: ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଦେଶରେ ଗୁରୁତର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ କମାଇବା ସହ ଧାନ ଓ ଡାଲି ଭଳି ଖରିଫ୍ ଫସଲକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପରିକି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହେବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ (CWC)ର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଏଭଳି ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି।
ବାସ୍ତବରେ ମୌସୁମୀରେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଏବେ ଜଳ ସଙ୍କଟର ରୂପ ନେଇଛି। କମ୍ ବର୍ଷାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଧ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ିକର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତାର ପ୍ରାୟ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି।
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ବିଶେଷକରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ କେରଳମର ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଆସିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସଞ୍ଚୟ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଶର ବନ୍ଧ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
- ଦେଶରେ ବନ୍ଧ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ବନ୍ଧ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଦେଶରେ ମୋଟ ୬,୬୨୮ଟି ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୬,୫୪୫ଟି ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବାବେଳେ ୮୩ଟି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି। ଏହି ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୩୩୦ ବିଲିୟନ ଘନ ମିଟର। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨୬ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ୧,୬୮୧ଟି ବନ୍ଧ ୫୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା। ୨୯୧ଟି ବନ୍ଧର ବୟସ ୧୦୦ ବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ସେହିପରି ପ୍ରାୟ ୪୨ ପ୍ରତିଶତ ବନ୍ଧ ୨୫ରୁ ୫୦ ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
- ଦେଶର ବନ୍ଧ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ କେତେ ପାଣି ରହିଛି ?
ଦେଶରେ ମୋଟ ୧୭୮ଟି ପ୍ରମୁଖ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ (CWC) ନିୟମିତ ଭାବେ ଏହାଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଶରେ ମୋଟ ୨,୯୨,୧୧୮ଟି ଜଳଉତ୍ସ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର, ପୋଖରୀ ଓ ଟାଙ୍କି ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି।
CWC ଦ୍ୱାରା ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିବା ୧୭୮ଟି ପ୍ରମୁଖ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୧୨୩.୨୨୮ ବିଲିୟନ ଘନ ମିଟର (BCM) ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି। ଏହା ମୋଟ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ୍ଷମତାର ୬୬.୭୦ ପ୍ରତିଶତ।
- ଏଲ୍ ନିନୋ କେତେ ପାଣି ଶୋଷି ନେଲା ?
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ (CWC)ର ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ତାରିଖର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦେଶର ୧୬୬ଟି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ମୋଟ ୭୧.୦୮୨ ବିଲିୟନ ଘନ ମିଟର (BCM) ପାଣି ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ୧୨ଟି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏହି ଜଳ ପରିମାଣ ମୋଟ କ୍ଷମତାର ୩୮.୭୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
ଏହା ପରେ ମେ' ୧୪ ତାରିଖର ରିପୋର୍ଟରେ ଜଳ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇ ୬୩.୨୩୨ BCMରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯାହା ମୋଟ କ୍ଷମତାର ମାତ୍ର ୩୪.୪୫ ପ୍ରତିଶତ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୮ BCM ପାଣି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ପରିମାଣ ୨୬.୨୬୭ BCM ଅର୍ଥାତ୍ ୫୨.୬୧ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅଧିକ ଜଳ ନିଅଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଛି।
ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ୩୩.୨୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କମ୍ ରହିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ।
- କେତୋଟି ଜଳଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯାଇଛି ?
CWCର ସାପ୍ତାହିକ ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ, ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ତାରିଖରେ ବିହାରର ଚନ୍ଦନ ଡ୍ୟାମ୍ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା। ମେ' ୧୪ ତାରିଖର ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏବେ ଦେଶର ତିନୋଟି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା...
- ବିହାରର ଚନ୍ଦନ ଡ୍ୟାମ୍।
- ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୀମା ଉଜ୍ଜୈନୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର।
- ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୌଦହା ଜଳଭଣ୍ଡାର।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାମିଲନାଡୁର ଆଲିୟାର ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ତିନୋଟି ଜଳଭଣ୍ଡାର ତୁଳନାରେ ଏଠାରେ ଜଳସ୍ତର ସାମାନ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି।
ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ମୋଟ କ୍ଷମତାର ଅଧାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପାଣି ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମରାଠୱାଡା ଓ ବିଦର୍ଭ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁରୁତର ମରୁଡ଼ି ସଦୃଶ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
- ଗମ୍ଭୀର ଜଳ ସଙ୍କଟରେ ଦେଶ
ଅଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ଧ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଦେଶ ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ଜଳ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ବଡ଼ ସହରରେ ପୂର୍ବରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଜଳ କାଟ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପାଣି କମିବାରୁ ସହର ଓ ଛୋଟ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବୋରୱେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବଢ଼ିଛି। ଫଳରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଇଛି।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ଚେନ୍ନାଇର ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି ଯେ, ଲୋକେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଣିର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
- ଦେଶର ୩୧୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ
ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ର ପାଣିପାଗ ଓ ସରକାରୀ ମରୁଡ଼ି ରିପୋର୍ଟ ସମେତ FACTLYର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶର ମୋଟ ୮୦୬ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ୩୧୬ଟି ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଜଳ ଅଭାବ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୨୦ରୁ ୫୯ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯାଇଛି।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ସେହିପରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆଂଶିକ ଜଳ କାଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
- ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ୨୬୨ ହଜାର ମିଲିୟନ୍ କ୍ୟୁବିକ୍ ଫୁଟ୍ ପାଣି କମ୍
ଅଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ୪୬୨ ହଜାର ମିଲିୟନ୍ କ୍ୟୁବିକ୍ ଫୁଟ୍ (TMC) ପାଣି ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ମାତ୍ର ୨୦୦ TMC ପାଣି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ୨୬୨ TMC ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି।
- କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ମୋଟ ୨୭୦ TMC ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମାତ୍ର ୭୮.୫ TMC ପାଣି ରହିଛି।
- ଗୋଦାବରୀ ଅବବାହିକାରେ ୧୪୫.୭ TMC କ୍ଷମତା ତୁଳନାରେ ୯୬ TMC ପାଣି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।
- ସିଙ୍ଗୁର ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ୩୦ TMC ଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମାତ୍ର ୩.୨ TMC ପାଣି ରହିଛି।
- ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ୩୧୨ TMC ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ତୁଳନାରେ ୧୮୮ TMC ପାଣି ରହିଛି।
ସେହିପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜଳାଶୟ ବା ଟାଙ୍କିଗୁଡ଼ିକରେ ହାରାହାରି ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ଅଭାବ ରହିଛି।
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦୈନିକ ଜଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବୁକିଂ ସଂଖ୍ୟା ୩,୫୦୦ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭,୦୦୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୈନିକ ୫୮୩ ମିଲିୟନ୍ ଗ୍ୟାଲନ୍ (MGD) ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଚାହିଦା ବଢ଼ି ୭୨୦ MGDରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
- ଗୁଜରାଟର ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକରେ ୭୮.୮୬% ପାଣି
NWRWS ଏବଂ କଳ୍ପସର ବିଭାଗର ୨୦୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ତାରିଖର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗୁଜରାଟର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୯,୯୧୭.୭୮ ମିଲିୟନ୍ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର (MCM) ପାଣି ରହିଛି। ଏହା ମୋଟ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତାର ୭୮.୮୬ ପ୍ରତିଶତ।
ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଳ ପରିମାଣରେ ୧୯.୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ୪,୭୧୬.୮୩ MCM ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଳ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ କମ୍ ରହିଛି। ପାନୀୟ ଜଳର ପ୍ରକୃତ ଅଭାବ କେତେ ରହିଛି, ତାହା ଏହି ହାରାହାରି ତଥ୍ୟରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ।
- ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜରିଆରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର 'ପ୍ରବାହ-AI' (Pravah-AI) ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୯୯୯ TMC ଲାଇଭ୍ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ୧,୪୫୭ TMC। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ କ୍ଷମତାର ପ୍ରାୟ ୬୯ ପ୍ରତିଶତ ପାଣି ରହିଛି ଏବଂ ୩୧ ପ୍ରତିଶତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତବର୍ଷ ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜୟକୱାଡ଼ି ଓ ଉଜ୍ଜୈନୀ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପାଣି ରହିଥିଲା। କୋୟନା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ୯୮.୫ ପ୍ରତିଶତ ପାଣି ଥିଲା।
୨୦୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ତାରିଖର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟର ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୭୨୮ଟି ଗାଁ ଏବଂ ୨,୬୯୪ଟି ବସ୍ତିକୁ ୮୮୬ଟି ସରକାରୀ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜରିଆରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଡ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦୫ଟି, ଅହିଲ୍ୟାନଗରରେ ୧୯୬ଟି, ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗରରେ ୧୭୯ଟି ଏବଂ ସୋଲାପୁରରେ ୧୪୦ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି।
- ରାଜସ୍ଥାନର ବନ୍ଧ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ୨୧% କମ୍ ପାଣି
ରାଜସ୍ଥାନର ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ରାଣା ପ୍ରତାପ ସାଗର ବନ୍ଧର ମୋଟ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ୩୫୨.୮୧ ଫୁଟ୍ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ୩୪୮.୪୫ ଫୁଟ୍ ପାଣି ରହିଛି। ଏହାର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତାର ୮୦.୪୦ ପ୍ରତିଶତ ପାଣି ରହିଛି।
କୋଟା ବ୍ୟାରେଜ୍ର ମୋଟ କ୍ଷମତା ୨୬୦.୩୦ ଫୁଟ୍ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ୨୫୯.୯୦ ଫୁଟ୍ ପାଣି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ୯୯.୫୬ ପ୍ରତିଶତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଜବାହର ସାଗର ବନ୍ଧର ମୋଟ କ୍ଷମତା ୨୯୮.୭୦ ଫୁଟ୍ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ୨୯୬.୫୪ ଫୁଟ୍ ପାଣି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ୭୧.୯୮ ପ୍ରତିଶତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ମାହି ବଜାଜ ସାଗରର ମୋଟ କ୍ଷମତା ୨୮୧.୫୦ ଫୁଟ୍ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ୨୭୫.୪୫ ଫୁଟ୍ ପାଣି ରହିଛି। ଏହାର ଜଳସ୍ତର ୯୬.୪୯ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।
ସେହିପରି ବିସଲପୁର ବନ୍ଧର ମୋଟ କ୍ଷମତା ୩୧୫.୫୦ ଫୁଟ୍ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୧୪ ଫୁଟ୍ ପାଣି ରହିଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ୨୧ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ପାଣି ରହିଛି।
- ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗମ୍ଭୀର ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳସ୍ତର ଚିନ୍ତାଜନକ
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ (CWC)ର ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ କିମ୍ବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମରାଠୱାଡା ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳଭିତ୍ତିକ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତାରେ ବଡ଼ ଅସମାନତା ଦେଖାଦେଇଛି।
ମହାକାଳଙ୍କ ନଗରୀ ଉଜ୍ଜୟିନୀକୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଗମ୍ଭୀର ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇ ମାତ୍ର ୨୭ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫଳରେ ସହରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି।
ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଝାବୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ହାରାହାରିଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନଳକୂପ ଖନନ ଏବଂ ଜଳଉତ୍ସର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି।
- ତାମିଲନାଡୁରେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧ
ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ, ତାମିଲନାଡୁରେ ଥିବା 'କଲ୍ଲନାଇ' ବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆନିକଟ୍ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧ। ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ଏହା ଉନ୍ନତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କୌଶଳ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ।
ଦେଶର ମୋଟ ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ୯୮.୫ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ୬,୪୪୮ଟି ବନ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ (CPSUs) ଅଧୀନରେ ୪୯ଟି ବନ୍ଧ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ୩୬ଟି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ୧୨ଟି ବନ୍ଧ ରହିଛି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ରହିଛି।
- ଜଳ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବିତ ହେଲା ରବି ଫସଲ ବୁଣା
ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ହେଉଛି ଗହମ, ସୋରିଷ ଓ ଚଣା ଭଳି ରବି ଫସଲ ବୁଣିବାର ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି କମ୍ ଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି।
ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ କେନାଲର ଶେଷ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଫସଲ ଶୁଖିଯିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ କେବଳ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ କୃଷି ପମ୍ପସେଟ୍ ଓ କୂଅ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି।
- ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ୨୦ରୁ ୩୦% ହ୍ରାସ ଆଶଙ୍କା
ଦେଶର ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଯଥା ଶ୍ରୀଶୈଳମ ଓ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରାରେ ପାଣିର ପରିମାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହିଥିବାରୁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ୨୦ରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ହେଉଥିବା ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କୋଇଲାଭିତ୍ତିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଛି। ଫଳରେ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି।