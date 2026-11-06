ଦେଶର ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ! ୧୬.୨% ହ୍ରଦ, ଝରଣା ଓ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଲା, ଦାୟୀ କି ଏଲ୍ ନିନୋ ?
IIT ଗାନ୍ଧୀନଗର ରିପୋର୍ଟରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ; ୪୪.୮% ଜଳସ୍ରୋତର ଜଳପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ
Published : November 6, 2026 at 7:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ - (ସମନ୍ୱୟ ପାଣ୍ଡେ/EB Prime): ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ଦୋହରା ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପୃଥିବୀର ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଭଳି ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଳଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ଯେଉଁଠି କେବେ ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା, ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ଏବେ ମରୁଡ଼ିର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ପୋଖରୀ ଓ ଝରଣାରେ ପାଣି କମିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶୁଖିଲା ମାଟିରେ ଫାଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ୧୬.୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରଦ, ଝରଣା ଓ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହାର କାରଣ କେବଳ କମ୍ ବର୍ଷା ନା ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏଲ୍ ନିନୋ ଭାରତର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଳସଙ୍କଟ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଉଛି ?
- ଏଲ୍ ନିନୋ ଯୋଗୁଁ କେତେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ?
୨୦୨୬ ମସିହା ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨.୫ରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବିହାର ଭଳି କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣରେ ୩୭ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ୨୧ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଲ୍ ନିନୋ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଓ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ସଙ୍କଟ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ (CWC) ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ବଡ଼ ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ଗତ ୧୦ ବର୍ଷର ହାରାହାରି ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୮.୪୩ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ। ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ସ୍ତର ତୁଳନାରେ ଜଳ ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି।
- ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ?
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଏଲ୍ ନିନୋର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳସ୍ରୋତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରଥମ ଜଳ ନିକାୟ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ମୋଟ ୨୪.୨୪ ଲକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୩.୯୪ ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି ୧୬.୨ ପ୍ରତିଶତ ଜଳସ୍ରୋତ ଶୁଖିଯାଇଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପୋଖରୀ ଓ ଜଳାଶୟର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ରହିଛି।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ଝରଣା ଏବେ ଶୁଖିଯିବା ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଂସ୍ଥାନ (IIT) ଗାନ୍ଧୀନଗରର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ୧୦,୪୭୬ଟି ହ୍ରଦ, ପୋଖରୀ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳାଶୟର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ୪୪.୮ ପ୍ରତିଶତ ଜଳସ୍ରୋତର ଜଳପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ବଳ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକର ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ପ୍ରାୟ ୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
- ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜଙ୍ଗଲରେ ୬,୧୨୩ଟି ପୋଖରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା
ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମୋଟ ୧୪ଟି ସଂରକ୍ଷିତ ବନାଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଏଥିରେ ୩ଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (କାସୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରେଡ୍ଡୀ, ମହାବୀର ହରିଣା ବନସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ମୃଗବାଣୀ), ୨ଟି ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ (ଅମରାବାଦ ଏବଂ କାୱାଲ) ଏବଂ ୯ଟି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ଏତୁରୁନାଗାରମ, କିନ୍ନେରସାନି, ଶିବରାମ, ମଞ୍ଜିରା କୁମ୍ଭୀର ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରାଣହିତା, ପଖାଲ, ପୋଚାରମ, ଅମରାବାଦ ଏବଂ କାୱାଲ) ରହିଛି।
ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅମରାବାଦ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଜଳସେଚନ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ୨୧,୫୦୦ଟି ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରୁ ୬,୧୨୩ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ୭,୧୪୧ଟି ପୋଖରୀରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତାର ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପାଣି ରହିଛି। ଏହା ଜଙ୍ଗଲର ବଫର ଜୋନ୍ରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଜଳ ସଙ୍କଟର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
- ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ୪୦ଟି ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ ଶୁଖିବା ଆଶଙ୍କା
ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗମ୍ଭୀର ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୧୧ଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ୯ଟି ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ୨୫ଟି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି। ଏଲ୍ ନିନୋ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଳ ସଙ୍କଟରେ ୪ଟି ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ୩ଟି ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି।
ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ୪୦ଟି ଋତୁକାଳୀନ ଉପନଦୀ ଶୁଖିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାସହ ୨୦ଟି ଛୋଟ ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ମୌସୁମୀର ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ୧୭୫ଟି ନଦୀ ଶୁଖିଲା ଜଳଧାରା କିମ୍ବା ପଡ଼ିଆରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି।
- ରାଜସ୍ଥାନର ୧୬୫ଟି ଛୋଟ ବନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି
ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ଥାନର ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳସ୍ରୋତ, ଯେପରିକି ଛୋଟ ପୋଖରୀ, ବାଓଡ଼ି, ଝରଣା ଏବଂ ୱାଟରହୋଲ୍ରେ ଜଳସ୍ତର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜସ୍ଥାନର ମୋଟ ୬୯୩ଟି ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ୨୧୬ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯାଇଛି। କମ୍ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଥିବା ୪୦୭ଟି ଛୋଟ ବନ୍ଧ ଓ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରୁ ୧୬୫ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ୧୯୨ଟି ଆଂଶିକ ଭାବେ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏହି ଛୋଟ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହୋଇଥାଏ।
- କେରଳମ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖୁଛି ଜଳସ୍ରୋତ
କେରଳମ୍ରେ ୬ଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (ଏରାଭିକୁଲମ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି, ପେରିୟାର, ମାଥିକେଟ୍ଟନ ଶୋଲା, ଆନାମୁଡି ଶୋଲା ଏବଂ ପମ୍ବାଡୁମ ଶୋଲା), ୨ଟି ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ (ପେରିୟାର ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଏବଂ ପରମ୍ବିକୁଲମ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ) ସହ ଥଟ୍ଟେକାଡ, ମଙ୍ଗଳବନମ ଏବଂ ଚୂଲାନ୍ନୁର ମୟୂର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି।
କେରଳ ଫରେଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (KFRI)ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେରଳମ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ ଜଳସ୍ରୋତ ଶୁଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଲ୍ ନିନୋ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ବାଷ୍ପୀକରଣ କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲର ଜଳଧାରା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳକୁଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଛି। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଜଙ୍ଗଲ ସଂଲଗ୍ନ ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସ୍ତର ୧.୫ରୁ ୨.୫ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
- ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଦୋହରା ସଙ୍କଟ
ଏଲ୍ ନିନୋ କାରଣରୁ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକର ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଶେଷ କରିଦେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋରୁଗାଈ ଏବଂ ଘାସ ଖାଉଥିବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ ଚାରାରେ ୨୨.୭୯ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଚାରାରେ ୨୧.୪୩ ପ୍ରତିଶତର ବଡ଼ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଶୁଖିଲା ଗୁଳ୍ମ ଏବଂ ଜଳାଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଦର୍ଭ ଓ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଛି।
ତାଡୋବା, ମେଲଘାଟ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳର ଭିତର ଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳସ୍ରୋତ ଶୁଖିଯାଉଥିବାରୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘ, ବାଘ ଏବଂ ହରିଣ ଭଳି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପାଣି ଖୋଜି ଜଙ୍ଗଲ ସଂଲଗ୍ନ ଗାଁ ଓ ମାନବ ବସତି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭୂତଳ ଜଳର ପୁନଃଭରଣ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗାଁରେ ବର୍ଷାଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଅତିକମ୍ରେ ୧୦୦ଟି ଜଳ ଅବଶୋଷଣ ଗାତ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
- ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ବିପଦ
ଜଙ୍ଗଲର ଝରଣା, ପୋଖରୀ, ନଦୀ ଏବଂ ଜଳକୁଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଗଲେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଜଙ୍ଗଲ ସଂଲଗ୍ନ ଗାଁ ଓ ସହରର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲର ଜଳସ୍ରୋତ ଶୁଖିଯିବାରୁ ବାଘ, କଲରାପତରିଆ ବାଘ, ଭାଲୁ, ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ନିଜର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ସିଧାସଳଖ ଗାଁର ଜଳଟାଙ୍କି, କୂଅ ଏବଂ କେନାଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଆସୁଛନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ସହ ଜୀବନହାନିର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ହାତୀପଲ ଗାଁରେ ପଶି କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଚାଷ ଜମିରେ ଥିବା ଫସଲକୁ ଦଳିଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି।
- ଏଲ୍ ନିନୋ ଯୋଗୁଁ କେତେ ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ ଓ ନଦୀ ଶୁଖିଛି ?
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ (Central Water Commission-CWC)ର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଦେଶର ୧୭୮ଟି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ୬୬.୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ରହିଥିଲା। ଏହି ମୋଟ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପରିମାଣ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷର ହାରାହାରି ତୁଳନାରେ ୧୮.୪୩ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ରହିଛି।
୨୦୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖରେ ଏହି ୧୭୮ଟି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ୧୨୬.୭୧୭ ବିଲିୟନ ଘନ ମିଟର (BCM) ଜଳ ରହିଥିଲା। ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ତାରିଖରେ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୨୩.୨୨୮ ବିଲିୟନ ଘନ ମିଟରକୁ ଖସିଆସିଥିଲା।
- ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ
ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଓ ଶୁଷ୍କ ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ (Heatwave) ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।
ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ଖଣ୍ଡିତ ହେବା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା କିମ୍ବା ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଖୋଜିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି।