କିଚେନ୍ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଏଲ୍ ନିନୋର ମାଡ଼ ! ଡାଲି, ତେଲ ଓ ଧାନ ଚାଷ ୨୩% ହ୍ରାସ, ଗହମ ଚାଷରେ ୫୯% ହ୍ରାସ ଆଶଙ୍କା
ସୁପର ଏଲ୍ ନିନୋ ଯୋଗୁଁ ଶୀତ ଋତୁରେ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା, ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ରବି ଫସଲ; ଡାଲି, ଚିନି, ଖାଇବା ତେଲ ଓ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ଆଶଙ୍କା, ବଢ଼ିପାରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର।
Published : November 5, 2026 at 4:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ - (ସମନ୍ୱୟ ପାଣ୍ଡେ/EB Prime): El Nino Food Crisis: ମହଙ୍ଗା ହେବ କି ଥାଳି ? ଚଳିତ ଶୀତ ଋତୁରେ ଶୀତ ବଦଳରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ। କେବଳ ପାଣିପାଗ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରର ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଏଲ୍ ନିନୋ ଏବଂ ସୁପର ଏଲ୍ ନିନୋ।
ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ୧୨ରୁ ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଖରିଫ ଫସଲ (ଡାଲି, ଚିନି, ତୈଳବୀଜ ଓ ଧାନ) ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣରେ ୨୩ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲ୍ ନିନୋ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ସୁପର ଏଲ୍ ନିନୋର ରୂପ ନେଇଥିବାରୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ରବି ଫସଲ ବୁଣା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗହମ ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ ୫୯ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ସେହିପରି ସୋରିଷ ଓ ଚଣା ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ୩୮ରୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଏଲ୍ ନିନୋ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଆସନ୍ତୁ, ETV Bharatର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବୁଝିବା।
- ଧାନ ଚାଷରେ କେତେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ?
ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ (Department of Economic Affairs, DEA)ର ତଥ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଲ୍ ନିନୋ ଓ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଖରିଫ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ମୋଟ ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣରେ ପ୍ରାୟ ୨୩ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଫସଲର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଧାନ ଚାଷ ଜମିରେ ଶେଷରେ ୩ରୁ ୪ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ହ୍ରାସ ୮.୬ରୁ ୧୪.୩୭ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
- ଡାଲି ଓ ତୈଳବୀଜ ଚାଷରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ
ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତୈଳବୀଜ ଫସଲ (ସୋୟାବିନ୍ ଓ ଚିନାବାଦାମ) ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ରାୟ ୧୯ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା। ଡାଲି ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଥିଲା।
ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଚାଷୀମାନେ କମ୍ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବିକଳ୍ପ ଡାଲି ଫସଲ ଯଥା ହରଡ଼, ବିରି ଓ ମୁଗ ଚାଷ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥିଲେ। ଫଳରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ଜମିର ହ୍ରାସକୁ ଭରଣା କରାଯାଇପାରିଥିଲା।
ଆଖୁ ଚାଷର ମୋଟ ଜମିରେ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଫସଲର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା।
- ୧୦ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚିନି ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା
ଏଲ୍ ନିନୋ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶରେ ଡାଲି, ଚିନି, ତୈଳବୀଜ (ଖାଇବା ତେଲ) ଏବଂ ଧାନ (ଚାଉଳ) ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶକୁ ଚିନି ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ସହ ପଶୁଖାଦ୍ୟ, ମକା, ଖାଇବା ତେଲ ଓ ସୋୟାବିନ୍ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ।
- ଡାଲି ଫସଲକୁ ଏଲ୍ ନିନୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝଟକା
ଏଲ୍ ନିନୋର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଡାଲି ଫସଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଖରିଫ ଋତୁର ପ୍ରମୁଖ ଡାଲି ଫସଲ ହରଡ଼, ବିରି ଓ ମୁଗ ଚାଷ ଜମିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମରାଠୱାଡ଼ା, ବିଦର୍ଭ, ତେଲଙ୍ଗାନା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଡାଲି ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିସହ ଦେଶକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଡାଲି ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
- MSPଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲା ଚାଉଳ ଦର
ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ଧାନ ଚାଷର ମୋଟ ଜମି ପ୍ରାୟ ୧୬.୩୭ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଲ୍ ନିନୋ ଯୋଗୁଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ହାରାହାରି ୩.୪ ନିୟୁତ ଟନ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଜଳାଭାବ ଯୋଗୁଁ ସୋନା ମସୁରୀ ଓ କୋଲମ୍ ଭଳି ଉନ୍ନତମାନର ଚାଉଳ କିସମର ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଫଳରେ ଏହି କିସମର ଚାଉଳ ଦର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP)ଠାରୁ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି।
- ସୋୟାବିନ୍ ଓ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷକୁ ବଡ଼ ଝଟକା
ତୈଳବୀଜ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ସୋୟାବିନ୍ ଓ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସୋୟାବିନ୍ ଚାଷ ଜମି ୧୦୭.୭୨ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରାୟ ୯୦.୫୧ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ରହିଛି। ସେହିପରି ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ଜମି ୩୫.୪୫ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୩.୪୦ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ହୋଇଛି।
କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଖାଇବା ତେଲର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପଶୁଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ସୋୟାବିନ୍ ମିଲ୍ର ମଧ୍ୟ ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସୋୟାବିନ୍ ଆମଦାନୀ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
- ରବି ଫସଲ ଚାଷ ଜମିରେ ୩୭% ହ୍ରାସ
କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଲ୍ ନିନୋ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ମାଟିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପାଣିର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଫଳରେ ରବି ଫସଲର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୁଣା ଜମିରେ ପ୍ରାୟ ୩୬ରୁ ୩୭ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ସାରା ଦେଶରେ ରବି ଫସଲର ମୋଟ ଚାଷ ଜମି ୨୮.୨୬ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୮.୦୨ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ରହିଛି।
ଗହମ ଚାଷ ଜମିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ରବି ଋତୁର ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ ଗହମର ବୁଣା ଜମିରେ ୫୯ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ମାଟିରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ଘୋର ଅଭାବ ଏବଂ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।
- ଚଣା ଓ ସୋରିଷ ଚାଷରେ ୪୦% ହ୍ରାସ
ରବି ଋତୁର ପ୍ରମୁଖ ଡାଲି ଫସଲ ଚଣାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ରୁ ୪୧ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ମୋଟ ଡାଲି ଫସଲର ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଛି।
ସେହିପରି ରବି ଋତୁର ପ୍ରମୁଖ ତୈଳବୀଜ ଫସଲ ସୋରିଷ ଚାଷରେ ୩୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ମୋଟ ତୈଳବୀଜ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୩୭.୨ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶୀତକାଳୀନ ଧାନ ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୫୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି।
- ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି
ମରୁଡ଼ି ଓ ଜଳାଭାବ ଯୋଗୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏଠାରେ ମୋଟ ରବି ଚାଷ ଜମିରେ ୫୮.୦୭ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ ରହିଛି ତାମିଲନାଡୁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରବି ଚାଷ ଜମିରେ ୫୦.୯୯ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ରବି ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଚାଷ ଜମି ଉଭୟ ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ରବି ଋତୁର ଚାଷ ବୁଣା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥ୍ୟ। ତେଣୁ ପାଣିପାଗରେ ସୁଧାର ଏବଂ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରୟାସ ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ତଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିପାରେ।
- ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ୨୩% ଚାଷ ଜମି ହ୍ରାସ
ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏଠାରେ ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଖରିଫ ଫସଲର ଚାଷ ଜମିରେ ୨୩ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
ସାଧାରଣତଃ ରାଜ୍ୟରେ ୧୩.୯୨୮ ନିୟୁତ (୧୩୯.୨୮ ଲକ୍ଷ) ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାତ୍ର ୬.୭୭୮ ନିୟୁତ (୬୭.୭୮ ଲକ୍ଷ) ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ ବିଶେଷକରି ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ଏହାର ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି।
ଗତବର୍ଷ ୬.୯୮୯ ନିୟୁତ (୬୯.୮୯ ଲକ୍ଷ) ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ ମାତ୍ର ୩.୮୫୧ ନିୟୁତ (୩୮.୫୧ ଲକ୍ଷ) ଏକର ରହିଛି।
କପା ଚାଷରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ମକା ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଭିଯାନ ଯୋଗୁଁ ହରଡ଼ ଓ ମୁଗ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ଫସଲ ଚାଷରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୬ ପ୍ରତିଶତ ଓ ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ୬.୫ ନିୟୁତ (୬୫ ଲକ୍ଷ) ଚାଷୀ ଏବଂ ୩ ନିୟୁତ (୩୦ ଲକ୍ଷ) କୃଷି ଶ୍ରମିକ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
- ରାଜସ୍ଥାନରେ ଚାଷର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ?
ରାଜସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଏବଂ ମାଟିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଖରିଫ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଗହମ, ଯଅ, ଚଣା, ସୋରିଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରବି ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା, ଜଳସେଚନ ପାଣି ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା, ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳର ପୁନଃଭରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ରବି ଋତୁର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
କୃଷି ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬-୨୭ ରବି ଋତୁରେ ଶସ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ୩୮.୫୦ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ୨୦୨୫-୨୬ ରବି ଋତୁରେ ୪୨.୭୭ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଶସ୍ୟ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗହମ ଚାଷ ଜମି ୫.୪୭ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର କମ୍ ରହିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଏହାର ବିପରୀତରେ ତୈଳବୀଜ ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚାଷ ଜମି ୪୦.୦୬ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ରହିଛି। ଯାହା ଗତବର୍ଷର ୩୯.୮୨ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ତୁଳନାରେ ୨୪ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଅଧିକ।
ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରିଫ ଫସଲର ବୁଣା ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୧.୭ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଥିଲା। କ୍ରେଡିଟ୍ ରେଟିଂ ସଂସ୍ଥା ICRAର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଫସଲ ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ରାୟ ୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ।
ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୨୦ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ବୁଣା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧୨୪.୪୬ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ୪.୪୬ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ବା ପ୍ରାୟ ୩.୫୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି।
- କେରଳମରେ ଧାନ, ମସଲା, କଫି ଓ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ
କେରଳମର ୱାୟନାଡ଼ ଓ ଇଡୁକି ଭଳି ପାହାଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଳେଇଚ, ଗୋଲମରିଚ, କଫି ଏବଂ ଚା' ଚାଷ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ମାଟିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଭାବ ଏବଂ ଫସଲର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ।
ପାଲକ୍କଡ଼, କୁଟ୍ଟନାଡ଼ (ଆଲାପୁଝା) ଏବଂ ତ୍ରିଶୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ମୋଟ ଚାଷ ଜମିରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ମରୁଡ଼ି ସଦୃଶ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜଳର ଅନିଶ୍ଚିତ ଉପଲବ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ବୁଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚାଷୀ ଆଦୌ ବୁଣା କରିପାରିନାହାନ୍ତି।
- ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୯୦% ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
ଏଲ୍ ନିନୋର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ମୋଟ ୧୯ ପ୍ରତିଶତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ୯୯୪.୫ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା ସ୍ଥାନରେ ମାତ୍ର ୮୦୪.୪ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୩୫୮ଟି ତାଲୁକା ମଧ୍ୟରୁ ୨୬୫ଟିକୁ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବିତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖରାପ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ଖରିଫ ଋତୁର ଫସଲ ଚାଷ ଜମିରେ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ସହ ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଠିଆ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।
ସେପଟେ ଲାତୁର ଓ ଅମରାବତୀ ଡିଭିଜନ୍ରେ ହରଡ଼, ବିରି ଓ ମୁଗ ଫସଲ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବିରି ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରାୟ ୪୩.୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି।
- କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଫସଲର ୮୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି
ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ କମ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଖରିଫ ଫସଲ ଚାଷ ଜମିରେ ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ମୋଟ ୫୭.୯୩ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିର ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୫୩.୯୨ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରେ କୃଷି ଫସଲ ଏବଂ ୪.୦୧ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ଫସଲ କ୍ଷତିର ମୋଟ ଆକଳନ ୬୨,୪୮୧.୮୮ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ କ୍ଷତି ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି।
ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ହରଡ଼, ମକା, କପା, ଆଖୁ, ସୋୟାବିନ୍ ଓ ମୁଗ ରହିଛି। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ପିଆଜ, ଗୁଆ ଏବଂ ନାଲି ଲଙ୍କା ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ୫୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
- ହରିୟାଣାରେ ଧାନ ଚାଷ ଜମି ୫୨% ହ୍ରାସ
ହରିୟାଣାରେ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ଧାନ ରୋଇବା ଏବଂ ଫସଲର ବିକାଶ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ହିସାର ଓ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଫସଲ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ବର୍ଷା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହିସାର, ସିରସା ଓ ଫତେହାବାଦ ଭଳି କୃଷିପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲାରେ କପା ଫସଲ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବାଜରା ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଫସଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି।
ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ଗହମ, ସୋରିଷ, ଚଣା ଓ ମସୁର ଭଳି ରବି ଫସଲର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି।