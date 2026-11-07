ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ: ଦେଶରେ ୧୨.୬% କମ୍ ବର୍ଷା, ୧୨୫ ବର୍ଷରେ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦% ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ, କେରଳରେ ୨୮%, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ୨୫% ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ୨୦% ହ୍ରାସ; ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ। ସମନ୍ୱୟ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : November 7, 2026 at 1:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୨୬ ମସିହାର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଶାନୁରୂପ ହୋଇନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୧୨.୬ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ଏହା ପଛରେ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବକୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶ ଏକ ଶୁଷ୍କ ମୌସୁମୀ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଗତ ୧୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଚାରିଥର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ସହିଛି। ବିଶେଷକରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ କେରଳ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
IMD ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ମୋଟ ୭୫୯.୪ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହାରାହାରି (LPA) ଅନୁଯାୟୀ ୮୬୮.୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ ରହିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ୧୦୯.୨ ମିଲିମିଟର ବା ୧୨.୬ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ରହିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାର ମାତ୍ର ୭୬ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଏହା ୭୪ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ୯୪ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ୯୭ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
୨୦୨୬ରେ ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ କେରଳ ଉପକୂଳରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଏହା ଚାରି ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ ୯ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ମୋଟ ବର୍ଷାରେ ୧୧ ପ୍ରତିଶତ ନିଅଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା।
ଜୁନ୍ ମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଷ୍କ ରହିଥିଲା। ଏହି ମାସରେ ବର୍ଷାରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ନିଅଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏହା ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ଜୁଲାଇ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା।
କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଯେ, ତାହା ମୌସୁମୀ ଋତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାରାହାରି ବର୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସଦୃଶ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଚାଷ ଜମିର ଉପରିଭାଗର ଉର୍ବର ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ବୁଣିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ 'ଓଦା ମରୁଡ଼ି' ବା 'ଓଲା ଦୁଷ୍କାଳ' କୁହାଯାଏ।
- ରାଜ୍ୟୱାରୀ ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି
ତେଲେଙ୍ଗାନା: ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୨୪ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୬୧୮.୭ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ୮୧୨.୫ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧୯୪ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ରହିଛି।
ବର୍ଷାର ଏହି ଅଭାବ କୃଷି, ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର, ଜଳ ଉତ୍ସ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ୩୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି।
ଗୁଜରାଟ: ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୧୦.୮୧ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅପରେସନ୍ ସେଣ୍ଟର (State Emergency Operation Centre)ର ବର୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୮୧୦.୬୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
୧୯୯୬ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ହାରାହାରି ବର୍ଷା ୯୦୮.୮୮ ମିଲିମିଟର ରହିଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ମାତ୍ର ୮୯.୧୯ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ LPA ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦.୮୧ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
ତେବେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସମାନ ରହିନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାବେଳେ କଚ୍ଛ, ଉତ୍ତର ଗୁଜରାଟ ଓ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ରହିଛି। ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ହାରାହାରିଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହା ପଛରେ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି ୯୪୯.୫ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମାତ୍ର ୯୦୮.୪ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୧୯ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୧୧ ପ୍ରତିଶତ ନିଅଣ୍ଟ ରହିଛି।
ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୨୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ସହ ମରୁଡ଼ି ସଦୃଶ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଆଲିରାଜପୁର, ରେୱା, ମୈହର, ନର୍ମଦାପୁରମ୍, ସିଧି, ନରସିଂହପୁର, ଝାବୁଆ, ସିଙ୍ଗରୌଲି, ମଣ୍ଡଳା ଏବଂ ଟିକମଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି।
ରାଜସ୍ଥାନ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୧୭.୭୬ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ ୧ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୩୪୬.୯୭ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ୪୨୧.୮୯ ମିଲିମିଟର ରହିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ୭୪.୯୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ରହିଛି।
ରାଜ୍ୟର ୧୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୨୦ରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଗତବର୍ଷ ସମାନ ଅବଧିରେ ୬୭୬.୭୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ବର୍ଷା, ୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ଏବଂ ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
କେରଳ: ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ ୧ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧,୩୬୭.୧ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ୧,୭୫୦ ମିଲିମିଟର ରହିଥାଏ।
୧୯୦୧ ପରଠାରୁ ଏହା କେରଳର ସପ୍ତମ ସବୁଠାରୁ ଶୁଷ୍କ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨୦୦୧ ପରଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଶୁଷ୍କ ମୌସୁମୀ ରହିଛି।
୨୦୨୬ ବର୍ଷ ଏବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ୧୦ଟି ବର୍ଷର ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କେରଳର ୱାୟନାଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ୨,୨୦୦.୯ ମିଲିମିଟର ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଆଶା କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର ୧,୦୯୦.୧ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ୫୩ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ରହିଛି।
ଏହା ପରେ ଇଡୁକିରେ ୪୭ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ କୋଲ୍ଲମରେ ୩୮ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆଲାପୁଝାରେ ୩୨ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାବେଳେ ପାଲକ୍କଡ ଓ ଥ୍ରିଶୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କନ୍ନୁର, କାସରଗୋଡ, କୋଟ୍ଟାୟମ, କୋଝିକୋଡ, ପଥନମଥିଟ୍ଟା ଓ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
କେରଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ୧୯୧୮ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ମାତ୍ର ୧,୧୦୪.୩ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ୧୯୭୬ (୧,୨୯୬.୪ ମିମି), ୧୯୮୭ (୧,୩୨୪.୫ ମିମି), ୨୦୨୩ (୧,୩୨୬.୬ ମିମି), ୨୦୧୬ (୧,୩୫୨.୩ ମିମି), ୨୦୦୨ (୧,୩୬୧.୭ ମିମି), ୧୯୫୨ (୧,୪୭୭.୪ ମିମି), ୧୯୮୬ (୧,୪୯୮.୪ ମିମି) ଏବଂ ୧୯୯୪ (୧,୪୯୮.୭ ମିମି)।
ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ରହିଛି। କାରଣ ୨୦୨୩ ମସିହା ତୁଳନାରେ ଏଥର ବର୍ଷା ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଛି।
- ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ୪୩୫.୮ ମିଲିମିଟର
Climate Trendsର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୧ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ୫୪୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ୭୧୬ ମିଲିମିଟର ରହିଥିଲା। ୧୯୦୧ ପରଠାରୁ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ। ଦେଶରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଷାର ରେକର୍ଡ ଏବେ ବି ୧୯୧୮ ମସିହା ନାଁରେ ରହିଛି। ସେହି ବର୍ଷ ମାତ୍ର ୪୩୫.୮ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା।
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏହା ପରେ କେରଳରେ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
Climate Trends ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ୧୯୦୧ ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡର ପଞ୍ଚମ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ମାସ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।
ସାଧାରଣତଃ ଏଲ୍ ନିନୋ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷାରେ ନିଅଣ୍ଟ ଦେଖାଦେବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଉତ୍ତାପ ଲହରୀ ବା ହିଟ୍ୱେଭ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ଉଭୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଲ୍ ନିନୋ ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୫୦ ପରଠାରୁ ଏଭଳି ତିନିଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଲ୍ ନିନୋ ଘଟଣା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ୧୯୮୨-୮୩, ୧୯୯୭-୯୮ ଏବଂ ୨୦୧୪-୧୫।
ଏହି ତିନିଟି ଘଟଣା ସମୟରେ 'ରିଲେଟିଭ୍ ଓସେଆନିକ୍ ନିନୋ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ' (RONI) ୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଯାହା ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଲ୍ ନିନୋ ଘଟଣା ଭାବେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଛି। ୧୯୮୨-୮୩ ଘଟଣା ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବିଚ୍ୟୁତି ବା ଟେମ୍ପରେଚର ଆନୋମାଲି +୨.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା।
IMDର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୮୨, ୧୯୮୭, ୨୦୦୨, ୨୦୦୯ ଏବଂ ୨୦୧୫ ଭଳି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଶରେ ବଡ଼ ଧରଣର ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ ବର୍ଷ ଏଲ୍ ନିନୋ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଏବେ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି।
ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହ୍ରାସ ବ୍ୟତୀତ ଏଲ୍ ନିନୋ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମରୁଡ଼ି, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ।
ତେଲେଙ୍ଗାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଏହାର ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଦେଶର ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ! ୧୬.୨% ହ୍ରଦ, ଝରଣା ଓ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଲା, ଦାୟୀ କି ଏଲ୍ ନିନୋ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବ: ଦେଶରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଉତ୍କଟ, ୩୩% ଖାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର; ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ