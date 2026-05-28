ଇଦ୍-ଅଲ୍-ଆଧା; ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

"ଏହି ଅବସର ଆମ ସମାଜରେ ଭାଇଚାରା ଏବଂ ଖୁସିର ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଫଳତା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବକ୍ରି ଇଦ୍ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି।

ଆଜି ଇଦ୍-ଅଲ୍-ଆଧା, ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 28, 2026 at 11:08 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ଦେଶର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଇଦ୍-ଅଲ୍-ଆଧା ବା ବକ୍ରି ଇଦ୍ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଓ ଭାଇଚାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନବତାର ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, "ଇଦ୍ ଅଲ୍-ଆଧା ଅବସରରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । ଏହି ପର୍ବ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ । ଏହି ପର୍ବ ଆମକୁ ମାନବତାର ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ବିଶେଷକରି ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗମାନଙ୍କର ।"

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ଅବସରରେ, ସମାଜରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଇଦ ଉଲ-ଆଧା ଶୁଭେଚ୍ଛା! ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ସମାଜରେ ଭାଇଚାରା ଏବଂ ଖୁସିର ଭାବନା ଆହୁରି ଗଭୀର ହେଉ । ସମସ୍ତଙ୍କ ସଫଳତା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।"

ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ରି ଇଦ୍‌ର ଶୁଭକାମନା । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଖୁସି ଏବଂ ଏକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ । ଇଦ୍ ମୁବାରକ୍ ।"

କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ଏହି ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଦ୍ ଅଲ୍-ଆଧାର ମୁବାରକ ! ଏହି ଆନନ୍ଦର ଅବସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଉ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଏକତା ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ଆତ୍ମା ​​କାମନା କରୁଛି ।"

ଈଦ୍ ଅଲ-ଆଧା, ଯାହାକୁ ବଳିଦାନର ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ । ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଫେଟ୍ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଇଚ୍ଛୁକତାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ । ଏହି ପର୍ବକୁ କୁରବାନି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଦିନକୁ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦୋଲ୍ଲାସରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ।

ଇସଲାମିକ ମାସ ଧୂଲ୍-ହିଜ୍ଜାର ଦଶମ ଦିନରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଆଧା ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ ।

