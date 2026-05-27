ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟିବା ପରେ ପରେ ପିନାରାଇ ବିଜୟନଙ୍କ ଘର ସମେତ 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଡି ଚଢାଉ

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କୋଚିନ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରୁଟାଇଲ ଲିମିଟେଡର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅଭିଯୋଗ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଜୟନଙ୍କ ଭଡା ଘର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛାପା ମାରିଛି ।

Former Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan (File photo)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 27, 2026 at 1:37 PM IST

ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ: କ୍ଷମତାରୁ ଓହରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ କେରଳର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଉ କରା ଯାଇଛି । ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କୋଚିସ୍ଥିତ କୋଚିନ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରୁଟାଇଲ ଲିମିଟେଡର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅଭିଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଜୟନଙ୍କ ଭଡା ଘର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 12ଟି ଜାଗାରେ ଛାପା ମାରିଛନ୍ତି ।

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, କୋଚିନ ଆଣ୍ଡ ରୁଟାଇଲ ଲିମିଟେଡ(CMRL) ନାମକ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ 2018ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟନଙ୍କ ଝିଅ ଟି.ବୀନାଙ୍କ ଏକ୍ଲାଲଜିକ ସଲ୍ୟୁସନ କମ୍ପାନୀକୁ ପାଖାପାଖି 1.72 କୋଟି ଟଙ୍କା ବେଆଇନ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଉକ୍ତ ଆଇଟି ଫାର୍ମ କମ୍ପାନୀକୁ କୌଣସି ସେବା ଦେଇ ନାହିଁ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ CMRLର ଆବେଦକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଉକ୍ତ ମାମଲାରେ ଇଡିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରା ଯାଇଥିଲା । ଇଡି 2024ରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ କେସ ଫାଇଲ କରିଥିଲା ।

ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ ଓ କୋଚି ବାସଭବନ ସମେତ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜୟନଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ମହମ୍ମଦ ରିଆସଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି । ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ,ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀସ୍ଥିତ ପିନାରାଇଙ୍କ ବାସ ଭାବନ ସମେତ ରାଜ୍ୟର 12ଟି ଜାଗାରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢାଉ ହୋଇଥିଲା ।

ଅଧିକାରୀମାନେ ବୀନା ଏବଂ CMRLର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶଶୀଧରନ କର୍ଥାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ । କୋଚିରେ CMRLର କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସ ଏବଂ କାର୍ଥାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଧରଣର ଯାଞ୍ଚ ତାଲିଛି । ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଇଡ଼ି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ପିନାରାଇ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ । ପୁରା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମଡ ଫୋର୍ସର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଜୋର ଧରିଲାଣି ।

