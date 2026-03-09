ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା 4 ରାଜ୍ୟ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ ECI
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଟିମ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବେ । ଏହା ପରେ ଟିମ 4 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିବେ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ । ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରି ପାରନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୁଖବୀର ସିଂହ ସାନ୍ଧୁ ଏବଂ ବିବେକ ଯୋଶୀଙ୍କ ଟିମ ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଇସିଆଇ ଚାରି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ ।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସାମ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମେ 20ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ କେରଳ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମେ 23ରେ ଶେଷ ହେବ । ସେହିପରି ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମେ 10ରେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମେ 7ରେ ଶେଷ ହେବ ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଇଟିିଭି ଭାରତକୁ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଟିମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, କେରଳ ଗସ୍ତ କରିବେ । ଏବେ ପୁରା ଟିମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଟିମ ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବେ । ଏହା ପରେ ଟିମ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାଚନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିବେ । ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ପାରେ ବୋଲି ଏହି ସୂତ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, କମିଶନ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କରାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର, ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରରେ ମନିଟରିଂ ଟିମ ଗଠନ କରାଯିବ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ କିପରି ମୁକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ହେବ । ECI ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି 4 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ 100 ପ୍ରତିଶତ ୱେବ କାଷ୍ଟିଂ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ତଦାରଖ କରିହା ସହଜ ହେବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ବର୍ଷ ବିହାରରେ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେଶନ ୱେବକାଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା ।
