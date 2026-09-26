ECI ବିବାଦ: SIR ଓ ECINet ସଫ୍ଟୱେରକୁ ନେଇ CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଓ ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
‘ଅନମ୍ୟାପ୍ଡ’ କିମ୍ବା ‘ଲଜିକାଲ’ ଅସଙ୍ଗତି ପାଇଁ ଆଉ ERO/AERO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ; ଘରକୁ ଯାଇ ଦସ୍ତାବିଜ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ BLO। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦାବି/ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ ସମୟ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି
Published : September 26, 2026 at 8:07 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଭୀର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ବା SIR (Special Intensive Revision) ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ (ECI) ଶନିବାର ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ‘ଅନମ୍ୟାପ୍ଡ’ କିମ୍ବା ‘ଲଜିକାଲ’ ଅସଙ୍ଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ନୋଟିସ ପାଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଏଣିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ବୁଥ୍ ଲେଭଲ ଅଫିସର (BLO) ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ସଂଗ୍ରହ କରି ECINet ସଫ୍ଟୱେରରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ। ଏହା ଆଧାରରେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସର (ERO) ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।
A meeting of the Election Commission of India was held today, 26 September 2026, at 3:00 PM at Nirvachan Sadan, New Delhi.— Election Commission of India (@ECISVEEP) September 26, 2026
Chief Election Commissioner Shri Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi were present in today’s meeting.… pic.twitter.com/WZoqEIXVJq
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବିବେକ ଯୋଶୀ ଓ ସୁଖବୀର ସିଂହ ସାନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଞ୍ଚ୍ର ବୈଠକରେ ଏହି ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ECI ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଭଳି ଭୋଟରଙ୍କୁ ERO/AERO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଡକାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୁଣାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଭୋଟର ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଅଧିକୃତ କରିପାରିବେ। ଏହାସହ ଅନଲାଇନ୍ ଶୁଣାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ।
ଆୟୋଗ କହିଛି ଯେ, ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (DEO)ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରମିକ, ଗୃହହୀନ ଏବଂ ନାଇଟ୍ ସେଲ୍ଟରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ଅସୁରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରିବେ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ SIR ଅବଧି ପାଇଁ Form 6 ସହ ସଂଲଗ୍ନ ଘୋଷଣାପତ୍ରକୁ ବୈଧତା ଦେଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ECI କହିଛି ଯେ, SIR ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ Registration of Electors Rules, 1960 ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନକ ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରହିବ।
- ECINet ସଫ୍ଟୱେରର ସମୀକ୍ଷା
ECI କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଇନଗତ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ECINet ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭୂମିକାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ECINet ଆଇନ ଓ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଜଣେ ସିନିୟର ଡେପୁଟି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର (DEC)ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ IIT/IIITର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। କମିଟି ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରି ଆୟୋଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ।
ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (CEO)ମାନଙ୍କ ମତାମତ ଆଧାରରେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏକାଧିକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିବା ଆୟୋଗ କହିଛି। ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଯେକୌଣସି ସୁବିଧା କିମ୍ବା ନମନୀୟତା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ।
ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ନୂଆ IT ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଓ ପୋର୍ଟାଲ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଥମେ COO (Committee of Officers)ରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହାପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ।
- ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି
CEO ଦିଲ୍ଲୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆୟୋଗ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲର ସମୟସୀମା ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଛି।
ସେହିପରି, CEO ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲର ସମୟସୀମା ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ନୋଟିସ, ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମୟସୀମା ନଭେମ୍ବର ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି।
- SIR ପରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଯୋଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ
ବିହାର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ୨୦ଟି ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ SIR ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଆୟୋଗ କହିଛି ଯେ SIR ସମୟରେ କିମ୍ବା ଏହା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ନାମ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ EROଙ୍କ ନିକଟରେ ନିରନ୍ତର ଅଦ୍ୟତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା (continuous updation) ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଏହାସହ ଯୁବ ଓ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ CEOମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। CEO, DEO ଓ EROମାନେ ଏଭଳି ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
- କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଚିଠି ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
ECIର ଶୀର୍ଷସ୍ତରରେ ମତଭେଦ ଥିବା ନେଇ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ଖବରକୁ ନେଇ ଆୟୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରମାନେ ପଠାଇଥିବା ଚିଠି କୌଣସି ନୀତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଆୟୋଗର IT ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ନଥିଲା। ଏହା ECIରେ ଡେପୁଟେସନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା ବୋଲି ଆୟୋଗ କହିଛି।
ଆୟୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଜାରି କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଆଦେଶ ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା। ସେହିପରି, IT ବିଭାଗ ଉପରେ DECଙ୍କ ନଜରଦାରି କେବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇନଥିଲା ବୋଲି ECI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
- ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ
ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟରେ Phase-IIIର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରକାଶନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ECI କହିଛି।
ଏହାସହ ଗୋଆର CEO ସମ୍ପୃକ୍ତ BLOମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଆୟୋଗ କହିଛି। ଏଭଳି ୯୭ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮୧ ଜଣ ଇତିମଧ୍ୟରେ ନାମ ସାମିଲ ପାଇଁ Form 6 ପୂରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ECI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।