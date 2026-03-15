ଆସାମ-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ତାମିଲନାଡୁ-କେରଳମ-ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା, ମେ' 4 ଫଳାଫଳ
ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 15, 2026 at 4:14 PM IST|
Updated : March 15, 2026 at 4:31 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାଚନରେ 800ରୁ ଅଧିକ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ପ୍ରାୟ ୧୭.୪ କୋଟି ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ କରିବେ । ମୋଟ 2,18,807 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହିବେ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏପ୍ରିଲ 23 ଓ 29 ତାରିଖରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 3ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେ' 4 ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।
ଆସାମ: 9 ଏପ୍ରିଲ ମତଦାନ, 4 ମେ' ଭୋଟ ଗଣତି (ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ)
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 23 ଏପ୍ରିଲ, 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 29 ଏପ୍ରିଲ । 4 ମେ' ଭୋଟ ଗଣତି
ତାମିଲନାଡୁ: 23 ଏପ୍ରିଲ ମତଦାନ, 4 ମେ' ଭୋଟ ଗଣତି (ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ)
କେରଳମ: 9 ଏପ୍ରିଲ ମତଦାନ, 4 ମେ' ଭୋଟ ଗଣତି (ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ)
ପୁଡୁଚେରୀ: 9 ଏପ୍ରିଲ ମତଦାନ, 4 ମେ' ଭୋଟ ଗଣତି (ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ)
ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି....