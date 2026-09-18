ETV Bharat / bharat

ଖେଲା ହୋବେ ! TMC ନାଁ ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ବିବାଦରେ ECIଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ୨ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମିଳିଲା ଅଲଗା ନାଁ ଓ ପ୍ରତୀକ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅରୁପ ରାୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ‘ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ’ର ନାଁ ଓ ‘ଏନଭେଲପ୍’ ଚିହ୍ନ ଓ ମମତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ‘ମମତା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ’ ନାଁ ଓ ‘ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟର’ ଚିହ୍ନ ମିଳିଛି

TMC DISPUTE
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅରୁପ ରାୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ‘ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ’ର ନାଁ ଓ ‘ଏନଭେଲପ୍’ ଚିହ୍ନ ଓ ମମତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ‘ମମତା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ’ ନାଁ ଓ ‘ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟର’ ଚିହ୍ନ ମିଳିଛି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 18, 2026 at 4:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (AITC)ର ନାମ ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI)। ଦୁଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଲଗା ନାମ ଓ ମୁକ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି କମିଶନ। ଏଥିସହ ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ନାମାଙ୍କନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବୈଧତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଜାରି ଆଦେଶରେ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି, ଅରୁପ ରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ‘Democratic Trinamool Congress’ ନାମ ଏବଂ ‘Envelope’ ପ୍ରତୀକ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମେଘାଳୟ ଓ ତ୍ରିପୁରାରେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ‘ମମତା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ’(Mamata All India Trinamool Congress) ନାଁ ମିଳିଥିବାବେଳେ ‘ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟର’(Football Player) ପ୍ରତୀକ ମିଳିଛି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମେଘାଳୟ ଓ ତ୍ରିପୁରାରେ ସ୍ୱୀକୃତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ।

TMC DISPUTE
File - Mamata Banerjee tries her leg at football during the opening ceremony of the 134th edition of Durand Cup 2025, at the Salt Lake Stadium in Kolkata on July 23, 2025 (ANI)
  • ବିବାଦର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଣ ?

ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନାମ ଓ ଏହାର ସଂରକ୍ଷିତ ‘Flowers & Grass’ ପ୍ରତୀକକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତୀକ (ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଆବଣ୍ଟନ) ଆଦେଶ, ୧୯୬୮ର ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ୧୫ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିବାଦ ଚାଲିଛି। ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ର ଆଦେଶରେ କମିଶନ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ‘All India Trinamool Congress’ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ରୋକିବା ସହ ‘Flowers & Grass’ ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ତିନୋଟି ନାମ ଓ ତିନୋଟି ମୁକ୍ତ ପ୍ରତୀକର ପସନ୍ଦ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ କମିଶନ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶୁକ୍ରବାର ନାମ ଓ ପ୍ରତୀକ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି।

  • କେଉଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ?

କମିଶନଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୭୦-ରେଜିନଗର ଓ ୨୧୦-ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଆସାମର ୦୯-ନଗାଓଁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଏବଂ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଯାଞ୍ଚର ତାରିଖ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କମିଶନଙ୍କ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ଆଦେଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତିନୋଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଯାଞ୍ଚକୁ ୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ।

  • ରେଜିନଗରରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ନାମାଙ୍କନ

୭୦-ରେଜିନଗର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ସୈଫୁଜ୍ଜାମାନ ସାଇଖ ଅରୁପ ରାୟଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ Form-B ସହ ନିଜକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରୁବିଉଲ ଆଲମ ଚୌଧୁରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ Form-B ସହ ନିଜକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।

  • ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ

୨୧୦-ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଏହତେଶମୁଲ ହକ୍ ଅରୁପ ରାୟଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ Form-B ସହ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମତୀ ସଞ୍ଚିତା ପ୍ରଧାନ (ଦେ) ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ Form-B ସହ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।

  • ନଗାଓଁରେ ମମତା ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରାର୍ଥୀ

ଆସାମର ୦୯-ନଗାଓଁ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଶ୍ରୀ ଅବଦୁଲ ସଲାମ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ Form-B ସହ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। କମିଶନ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାନଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏକେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାମରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିବାରୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଖାରଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରିଥାନ୍ତା। ଏହା ମତଦାତାଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି କମିଶନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

  • କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ’ଣ ?

୧. ସୈଫୁଜ୍ଜାମାନ ସାଇଖ:

ଅରୁପ ରାୟଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ Form-B ଆଧାରରେ ଦାଖଲ ନାମାଙ୍କନକୁ ‘Democratic Trinamool Congress’*ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ହେବ ‘Envelope’

୨. ରୁବିଉଲ ଆଲମ ଚୌଧୁରୀ:

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ Form-B ଆଧାରରେ ଦାଖଲ ନାମାଙ୍କନକୁ ‘Mamata All India Trinamool Congress’ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ହେବ ‘Football Player’

୩. ଏହତେଶମୁଲ ହକ୍:

ଅରୁପ ରାୟଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ Form-B ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ‘Democratic Trinamool Congress’ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ‘Envelope’ ପ୍ରତୀକ ଦିଆଯିବ

୪. ସଞ୍ଚିତା ପ୍ରଧାନ (ଦେ):

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ Form-B ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ *‘Mamata All India Trinamool Congress’ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ‘Football Player’ ପ୍ରତୀକ ଦିଆଯିବ

୫. ଅବଦୁଲ ସଲାମ:

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ Form-B ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ‘Mamata All India Trinamool Congress’ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ‘Football Player’ ପ୍ରତୀକ ଦିଆଯିବ

ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ନାମାଙ୍କନ Representation of the People Act, 1951ର Section 36 ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସାପେକ୍ଷରେ ବୈଧ ବିବେଚିତ ହେବ

  • ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

୭୦-ରେଜିନଗର, ୨୧୦-ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଓ ୯-ନଗାଓଁ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ଓ ପ୍ରତୀକ ଆବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ଏହି ଆଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ିରେ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହି ସହ କମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ନାମାଙ୍କନପତ୍ରର ବୈଧତା ସପକ୍ଷ କିମ୍ବା ବିପକ୍ଷରେ ECI କୌଣସି ମତ ଦେଇନାହିଁ। Section 36 of the Representation of the People Act, 1951 ଅନୁଯାୟୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରମାନେ ନାମାଙ୍କନପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ମାଲିକାନାକୁ ନେଇ ଟିଏମସି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଋତୁବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଯାହା ଉପରେ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଏକପ୍ରକାରର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏସବୁ ଭିତରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ପରିଚୟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆୟୋଗ ମମତା ଓ ଅରୁପ ରାୟଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଲଗା ନାମ ଓ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁକ୍ରମରେ ମମତା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମିଳିଛି ‘ମମତା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ’ ଓ ‘ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟର’ ଚିହ୍ନ। ଏହି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ‘ଖେଲା ହୋବେ’ର ରାଜନୀତି କରିଥିବା ମମତା, ଏଥର ନୂଆ ଚିହ୍ନ ସହ ପୁଣି ରାଜନୈତିକ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ? ତା'ଉପରେ ନଜର ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ TMCକୁ ଝଟକା, ଦଳର ନାଁ ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ECIଙ୍କ କଟକଣା

TAGGED:

ECI
ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS
MAMATA BANERJEE
ଟିଏମସି
TMC DISPUTE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.