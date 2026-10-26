SIR ବିବାଦ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ: ଫର୍ମ 6 ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ ନାହିଁ; ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ କିଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ଆବେଦନର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ।
Published : October 26, 2026 at 11:27 PM IST
ELECTION COMMISSION ON SIR, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ମୌଖିକ ଭାବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ନାହିଁ ।
ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ 6 ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନଃ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଫର୍ମ 6 ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଭୋଟର ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ଭି. ମୋହନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କଥା ନଶୁଣି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ । ଖଣ୍ଡପୀଠ ଓକିଲଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଯେ, କୋର୍ଟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ SIR ମାମଲାର ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଆବେଦନକାରୀ ଅରୁଣ ଆନନ୍ଦଗିରିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅରବିନ୍ଦ ପି. ଦାତାର ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟର 90 ନିୟୁତ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 33 ପ୍ରତିଶତଙ୍କୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ତାହାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ "ତାର୍କିକ ବିସଙ୍ଗତି" ଆଧାରରେ 12.2 ନିୟୁତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥିର ହୋଇନଥିବା ହେତୁ, ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହା ନଭେମ୍ବର 6ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, 30 ନିୟୁତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଭୋଟର ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ 6 ପୂରଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା । ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଫର୍ମ 6 ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ 6 ପୂରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ପୁଣେ ଏବଂ ବମ୍ବେରେ 40 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟର ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ, ପୁନଃଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ (redevelopment projects) ଯୋଗୁଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ 'ବ୍ୟକ୍ତି ନ ମିଳିବା' (person not found) ଆଧାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଦାତାର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ SIR (ବିଶେଷ ସଂଶୋଧନ) ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଫର୍ମ 6 ପୂରଣ କରିବାକୁ କହିବା ଏକ ଅପରାଧ ହେବ, କାରଣ ଫର୍ମ 6 ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ।
କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସେମାନେ ଫର୍ମ 6 ପୂରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୋଟରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ । ଦାତାର କହିଛନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସମାଧାନ ନୁହେଁ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଅପସାରିତ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଫର୍ମ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଫର୍ମ 6 ପୂରଣ କରିବା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରେ । CJI ମୌଖିକ ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, "କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦିଲ୍ଲୀରେ 'ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ' ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ECI ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ‘ଭୋଟ୍ ବଞ୍ଚାଅ, ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ’: ନଭେମ୍ବର ୧ରେ SIR ବିରୋଧରେ INDIA ମେଣ୍ଟର ମହାସମାବେଶ, କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରସ୍ତୁତି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ