ଭୂମିକମ୍ପ: ରାତିରେ ଥରିଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-NCR, ଭୋରରୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆତଙ୍କ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ, ଅରୁଣାଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଚାମୋଲିରେ 4.9 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ପରେ ଭୋର ସମୟରେ କାମେଙ୍ଗରେ ଆଉ ଏକ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଛି ।
Published : October 7, 2026 at 7:51 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି ଥିଲା । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ, ଭାରତରେ ଆଉ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା । ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଓ ସକାଳୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦୁଇଥର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି ।
EQ of M: 3.0, On: 07/10/2026 06:27:13 IST, Lat: 27.991 N, Long: 93.292 E, Depth: 5 Km, Location: Kurung Kumey, Arunachal Pradesh. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS https://t.co/gafA2m3lJE— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 7, 2026
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦୁଇଥର ଭୂମିକମ୍ପ:
ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର (National Center for Seismology) ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦୁଇଥର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମେ ରାତି 2.22ରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମ କାମେଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳ 6.27ରେ କୁରୁଙ୍ଗ କୁମେରେ ପୁଣି ଏକ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଦୁଇଟି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 3.0 ଥିଲା ଓ ଏହାର ଗଭୀରତା (Depth) 5 କିଲୋମିଟର ଥିଲା । ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଏଥିରେ କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇନାହିଁ ।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଭୂମିକମ୍ପ
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ ଥରି ଉଠିଥିଲା । ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 4.9 ଥିଲା । ଭୂମିକମ୍ପ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ପାଉରି ଗଡ଼ୱାଲ, ଉଧମ ସିଂହ ନଗର, ହରିଦ୍ୱାର ଏବଂ ନୈନିତାଲ ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନୋଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଏନସିଆରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।
EQ of M: 4.9, On: 06/10/2026 22:23:13 IST, Lat: 30.103 N, Long: 79.561 E, Depth: 13 Km, Location: Chamoli, Uttarakhand. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/58BGGnvY1V— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 6, 2026
ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (NCS) ଅନୁଯାୟୀ, ରାତି 10.23ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଜୋଶୀମଠରୁ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଭୂମିକମ୍ପର ଗଭୀରତା ଭୂମିଠାରୁ 13 କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା । ଚାମୋଲି, ପାଉରୀ, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ ।