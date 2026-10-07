ETV Bharat / bharat

ଭୂମିକମ୍ପ: ରାତିରେ ଥରିଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-NCR, ଭୋରରୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆତଙ୍କ

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ, ଅରୁଣାଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଚାମୋଲିରେ 4.9 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ପରେ ଭୋର ସମୟରେ କାମେଙ୍ଗରେ ଆଉ ଏକ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଛି ।

Earthquake
ଭୂମିକମ୍ପ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 7, 2026 at 7:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି ଥିଲା । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ, ଭାରତରେ ଆଉ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା । ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଓ ସକାଳୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦୁଇଥର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି ।

ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦୁଇଥର ଭୂମିକମ୍ପ:

ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର (National Center for Seismology) ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦୁଇଥର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମେ ରାତି 2.22ରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମ କାମେଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳ 6.27ରେ କୁରୁଙ୍ଗ କୁମେରେ ପୁଣି ଏକ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଦୁଇଟି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 3.0 ଥିଲା ଓ ଏହାର ଗଭୀରତା (Depth) 5 କିଲୋମିଟର ଥିଲା । ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଏଥିରେ କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇନାହିଁ ।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଭୂମିକମ୍ପ

ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ ଥରି ଉଠିଥିଲା । ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 4.9 ଥିଲା । ଭୂମିକମ୍ପ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ପାଉରି ଗଡ଼ୱାଲ, ଉଧମ ସିଂହ ନଗର, ହରିଦ୍ୱାର ଏବଂ ନୈନିତାଲ ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନୋଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଏନସିଆରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।

ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (NCS) ଅନୁଯାୟୀ, ରାତି 10.23ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଜୋଶୀମଠରୁ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଭୂମିକମ୍ପର ଗଭୀରତା ଭୂମିଠାରୁ 13 କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା । ଚାମୋଲି, ପାଉରୀ, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ୭.୭ ତୀବ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ: ଅତି କମରେ ୩୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଅନେକ କୋଠା

ପଶ୍ଚିମ କଲମ୍ବିଆରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ, 132 ମୃତ, 570 ଗୁରୁତର

TAGGED:

UTTARAKHAND EARTHQUAKE
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭୂମିକମ୍ପ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଭୂମିକମ୍ପ
ଦିଲ୍ଲୀ ଭୂମିକମ୍ପ
ARUNACHAL PRADESH EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.