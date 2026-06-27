ETV Bharat / bharat

ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 6.2 ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ; ଥରିଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 6.2 ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ।

earthquake hits in afghanistan
ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 6.2 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 27, 2026 at 8:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ । ଆଜି (ଶନିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (NCS) ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

ଏକ୍ସରେ NCS ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 04 ମିନିଟରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଭୀରତା 215 କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା । ଏହାର ତୀବ୍ରତା ରେକ୍ଟର୍ ସ୍କେଲରେ 6.2 ରହିଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଷାଂଶ: 36.442 ଉତ୍ତର, ଲମ୍ବ: 70.672 ପୂର୍ବକୁ ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ସମେତ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ସମୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ସମେତ ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଭୂକମ୍ପୀୟ ଜୋନ୍ V ରେ ଥିବା ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଲୋକମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଇମତିଆଜ ଅହମ୍ମଦ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଏକ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ । ହଠାତ୍ ଚେୟାରଟି ହଲିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ।"

ସେହିପରି ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଭୂମିକମ୍ପରେ 900ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏବେ ବି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 7.2 ଏବଂ 7.5 ତୀବ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 28 ଜଣ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ନାଗରିକ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସ୍ପେନିଆର୍ଡ, ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ରାଜିଲିଆନ୍, ସାତ ଜଣ ଚୀନ୍ ନାଗରିକ, ଜଣେ ଚିଲିୟାନ୍ ଏବଂ ଜଣେ ଇଟାଲୀୟ- ଭେନେଜୁଏଲାନ ଅଛନ୍ତି ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ 85 ଜଣ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ନାଗରିକ ଏବଂ 119 ଜଣ ସ୍ପେନିଆର୍ଡ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଭେନେଜୁଏଲା ଭୂମିକମ୍ପରେ ବଢ଼ୁଛି ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା: 235 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଧ୍ବଂସାବଶେଷ ତଳେ ଶତାଧିକ ଲୋକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୁଗଲ୍ ପଠାଇଲା ଚେତାବନୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କାମ କଲା ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

TAGGED:

AFGHANISTAN EARTHQUAKE NEWS
EARTHQUAKE
AFGHAN EARTHQUAKE TREMORS INDIA
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭୂକମ୍ପ
AFGHAN EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.