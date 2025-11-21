ETV Bharat / bharat

5.7 ତୀବ୍ରତା ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା କୋଲକାତା

କୋଲକାତା, କୁଚବିହାର, ଦକ୍ଷିଣ ଦିନାଜପୁର, ମାଲଦା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ । ବାଂଲାଦେଶର ନରସିଙ୍ଗଡିରେ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ।

EARTHQUAKE IN KOLKATA
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 21, 2025 at 12:50 PM IST

1 Min Read
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ(କୋଲକାତା): ବାଂଲାଦେଶରେ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳେ ବାଂଲାଦେଶର ନରସିଙ୍ଗଡିରେ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 5.7 ରହିଥିଲା । ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିସମୋଲୋଜି ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି 10.8 ମିନିଟରେ (ଭାରତୀୟ ସମୟ) ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।

ଭୂମିକମ୍ପ ଥରିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ:

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତା, କୁଚବିହାର, ଦକ୍ଷିଣ ଦିନାଜପୁର, ମାଲଦା ଏବଂ ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଯେହେତୁ ଅଫିସ ସମୟରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ, ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା, ତଥାପି ଏହା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ସେହିପରି ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା ମୃତାହତର ଖବର ମିଳିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘର ଛାଡି ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ।

ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବାଂଲାଦେଶର ନରସିଙ୍ଗଡିର ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା । ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 5.5 ଥିଲା।

କାହିଁକି ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ?

ପୃଥିବୀର ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ, ଯେଉଁଥିରେ ଭୂତଳ ଏବଂ ଉପର ଆବରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହି ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ । ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ଲେଟ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘଷି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

