5.7 ତୀବ୍ରତା ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା କୋଲକାତା
କୋଲକାତା, କୁଚବିହାର, ଦକ୍ଷିଣ ଦିନାଜପୁର, ମାଲଦା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ । ବାଂଲାଦେଶର ନରସିଙ୍ଗଡିରେ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ।
Published : November 21, 2025 at 12:50 PM IST
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ(କୋଲକାତା): ବାଂଲାଦେଶରେ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳେ ବାଂଲାଦେଶର ନରସିଙ୍ଗଡିରେ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 5.7 ରହିଥିଲା । ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିସମୋଲୋଜି ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି 10.8 ମିନିଟରେ (ଭାରତୀୟ ସମୟ) ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।
A 5.5-magnitude earthquake struck near Narsingdi, Bangladesh at 10:08:26 (UTC+05:30) today: United States Geological Survey (USGS Earthquake) pic.twitter.com/efJYPROHim— ANI (@ANI) November 21, 2025
ଭୂମିକମ୍ପ ଥରିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ:
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତା, କୁଚବିହାର, ଦକ୍ଷିଣ ଦିନାଜପୁର, ମାଲଦା ଏବଂ ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଯେହେତୁ ଅଫିସ ସମୟରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ, ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା, ତଥାପି ଏହା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ସେହିପରି ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା ମୃତାହତର ଖବର ମିଳିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘର ଛାଡି ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ।
STORY | 5.7 magnitude quake jolts Dhaka, parts of Bangladesh— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2025
A massive earthquake of magnitude 5.7 jolted Dhaka and other parts of Bangladesh on Friday.
There are no reports of damage or any casualty so far, officials said, even as the tremor sent panic among residents who ran… pic.twitter.com/PiUGdtVkrU
ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବାଂଲାଦେଶର ନରସିଙ୍ଗଡିର ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା । ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 5.5 ଥିଲା।
କାହିଁକି ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ?
ପୃଥିବୀର ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ, ଯେଉଁଥିରେ ଭୂତଳ ଏବଂ ଉପର ଆବରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହି ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ । ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ଲେଟ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘଷି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।