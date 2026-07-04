E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟାପକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସଫଳ, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ, ଭ୍ରମ ଦୂର କଲେ ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲାଗୁ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା, ARAI,SIAM ଓ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ। E20 ବ୍ୟବହାରରେ ପୁରୁଣା ଯାନକୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ
Published : July 4, 2026 at 8:09 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: E20 (20% ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ) ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଉଠୁଥିବା ସନ୍ଦେହ ଓ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରି ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଜି(ଶନିବାର) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ଏହା କଠୋର ଗୁଣବତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିଛି ଏବଂ E20 ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତର ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାତା, ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ପୂର୍ବତନ Engineers India Limited (EIL) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ବର୍ତ୍ତିକା ଶୁକ୍ଲା କହିଥିଲେ ଯେ, E20 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୌଣସି ହଠାତ୍ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ହୋଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଫଳ। ସେ କହିଥିଲେ, "ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ରାତାରାତି କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା।"
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, 2013-14 ମସିହାରେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣର ହାର ପ୍ରାୟ 1.5 ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ, ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 20 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମାଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତିକା ଶୁକ୍ଲା କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାତା, Automotive Research Association of India (ARAI) ଏବଂ Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) ଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଏହା ସହ ଆମେରିକା, ବ୍ରାଜିଲ୍, କାନାଡା ଓ ଜର୍ମାନୀ ପରି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
ଏଥିସହ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ (Crude Oil) ଆମଦାନୀ କମିଛି, ଯାହା ନିକଟ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ବିଶ୍ୱ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସମୟରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, E20 ଇନ୍ଧନରେ ପ୍ରାୟ 80 ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍ (ପେଟ୍ରୋଲ) ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଧାରିତ ରହିଛି।
E20 ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପରିଭାଷିତ ହୋଇଛି ଏବଂ Bureau of Indian Standards (BIS) ର IS 17021 ମାନକ ସହ ସମନ୍ୱିତ, ଯାହା 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂସ୍ଥା, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତିକା ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ "ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର 77,000ରୁ ଅଧିକ ଖୁଚୁରା ଇନ୍ଧନ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ସମାନ ଭାବେ ଏହି ସମସ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରୁଛି।"E20 ଇନ୍ଧନ ଭାରତ ଷ୍ଟେଜ୍-6 (BS-VI) ନିର୍ଗମନ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରେ। ଏହା ସହ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ମାନଦଣ୍ଡ ଯଥା ଉଚ୍ଚ Research Octane Number (RON), ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଲଫର ଓ ଜଳର ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରେ, ଯାହା ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଦକ୍ଷ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।
ARAI ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରେଜି ମାଥାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, Original Equipment Manufacturers (OEMs) ଅର୍ଥାତ୍ ଯାନ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହ ମିଶି E20 ଏବଂ E10 ଇନ୍ଧନର ପ୍ରଭାବର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା।
#WATCH | Pune, Maharashtra: On E20 fuel mileage test, Director, Automotive Research Association of India (ARAI) Dr Reji Mathai says, " ... the studies were done along with the oems (original equipment manufacturer), the vehicle manufacturers who understand their vehicles very… pic.twitter.com/CWKvzZs5vW— ANI (@ANI) July 4, 2026
ସେ କହିଥିଲେ, "ଇଥାନଲ୍ର କ୍ୟାଲୋରିଫିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ E20 ମିଶ୍ରଣର କ୍ୟାଲୋରିଫିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କମ୍। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାପମାତ୍ରାରେ ଓ ରୋଲର୍ ଉପରେ ଯାନ ଚଳାଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଇନ୍ଧନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା।" OEMsଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 10 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ ଓ 3-4 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବିଭିନ୍ନ ଯାନକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷମତାରେ ପ୍ରାୟ 2ରୁ 6 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
Toyota Kirloskar Motorର କଣ୍ଟ୍ରି ହେଡ୍ ଓ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ (କର୍ପୋରେଟ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ) ବିକ୍ରମ ଗୁଲାଟି କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତରେ ଯାନବାହନ ଓ ଇନ୍ଧନ ଉଭୟକୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ।
ସେ କହିଥିଲେ, "ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ଡିଜାଇନ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ସକ୍ଷମ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର କଠୋର ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଧୀନରେ ଥାଏ।"
Maruti Suzuki Indiaର କର୍ପୋରେଟ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ସିନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ରାହୁଲ ଭାରତୀ ପୁରୁଣା E10 ଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, "ନିର୍ମାତା ଭାବେ ଆମେ E10 ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ E20 ଇନ୍ଧନରେ ସମସ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁ ଏବଂ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଜନକ ସମସ୍ୟା ମିଳିନାହିଁ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, 2023 ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ଯାନରେ E20 ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର କ୍ଷୟ, କ୍ଷରଣ (Corrosion) କିମ୍ବା ଆୟୁଷ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ମାର୍ଜିନ୍ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି।
Hero MotoCorpର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅଧିକାରୀ ଆଶୁତୋଷ ବର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସର୍ଭିସ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ E20 ଇନ୍ଧନର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି।
ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ କୋଟି କୋଟି ସର୍ଭିସ ଡାଟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛୁ। E20 ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯାନରେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ଇନ୍ଧନ ତୁଳନାରେ କୌଣସି ଅଧିକ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇନାହିଁ।"