ETV Bharat / bharat

E20 ପେଟ୍ରୋଲରେ ୩-୫% କମିପାରେ ମାଇଲେଜ୍, କିନ୍ତୁ ମିଳିବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦହନ ଓ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାର ବଡ଼ ଲାଭ: ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

'E20 ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଉଚ୍ଚଗୁଣବତ୍ତା ଓ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଇନ୍ଧନ'; ଭୁଲ୍ ସୂଚନାରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବାକୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରାମର୍ଶ

E20 petrol
Representational Image (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 10, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ (E20) ବ୍ୟବହାର କଲେ କେତେକ ଗାଡ଼ିରେ ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତା (ମାଇଲେଜ୍) ୩ରୁ ୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିପାରେ। ତେବେ ଏହା ବଦଳରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ଯଥା ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଟେନ୍ ରେଟିଂ, ଉନ୍ନତ ଆଣ୍ଟି-ନକ୍ କ୍ଷମତା, ଦ୍ରୁତ ଦହନ, ଭଲ ପିକ୍-ଅପ୍, ସ୍ମୁଥ୍ ଆକ୍ସେଲେରେସନ୍, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜୀବନଚକ୍ର ଆଧାରିତ କମ୍ କାର୍ବନ୍ ନିର୍ଗମନ ଭଳି ଲାଭ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି।

E20 ସମ୍ପର୍କରେ ହେଉଥିବା ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର (Q&A) ଦସ୍ତାବିଜରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, E20, E10 କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଉଚ୍ଚଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଇନ୍ଧନ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ସହ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଦେଶରେ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏହାକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

  • ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯୋଜନା, ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, E20 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହଠାତ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇନାହିଁ। ଭାରତରେ ୨୦୦୧ରେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୦୬ରେ ଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ୫ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ହାର ମାତ୍ର ୧.୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ପରେ ୨୦୧୮ରେ ଜାତୀୟ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ନୀତି (National Policy on Biofuels) ଲାଗୁ ହେବା ସହ ଆଖୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷିଜାତ କଞ୍ଚାମାଲରୁ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଭାରତ ୨୦୨୨ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଥାନଲ୍ କାରଖାନା, ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ବିନିଯୋଗ ପରେ ୨୦୨୫-୨୬ ଇଥାନଲ୍ ଯୋଗାଣ ବର୍ଷରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ (E20) ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇଛି।

  • ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଖଣ୍ଡନ

ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଉପରେ E20ର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲାଗୁ ପୂର୍ବରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ସୁସଙ୍ଗତତା, କ୍ଷୟ (କରୋସନ୍) ପ୍ରତିରୋଧ, ଡ୍ରାଇଭିଂ କ୍ଷମତା ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।

ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏବଂ ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ ସମେତ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନିମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସର୍ଭିସ୍ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିରେ E20 ଯୋଗୁଁ କରୋସନ୍, ଅସାଧାରଣ କ୍ଷୟ କିମ୍ବା ପାର୍ଟସ୍‌ର ଆୟୁ କମିବା ଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇନାହିଁ।

  • କାହିଁକି ମିଳିବନି E10 ଓ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍?

ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପରେ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍, E10 ଓ E20 ଭଳି ଏକାଧିକ ବିକଳ୍ପ ରଖିବା ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଦେଶର ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଲେ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିବ।

  • E20 ସବୁବେଳେ ଶସ୍ତା ହେବନି

ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, E20 ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ତୁଳନାରେ ଶସ୍ତା ହେବନି। କାରଣ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭଜନକ ଦର ଦେବା ପାଇଁ ଇଥାନଲ୍ କ୍ରୟମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର କମ୍ ଥିଲେ ଇଥାନଲ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।

ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦର କମାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ, ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ଓ ଦେଶର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା।

  • କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ଓ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ
  1. ୨୦୧୪-୧୫ ଇଥାନଲ୍ ଯୋଗାଣ ବର୍ଷଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧.୯୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଛି
  2. ୩୧୬ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନି କମିଛି
  3. ୯୫୨ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି
  4. ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ୧.୬୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ଶେଷରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ E20 ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ସୂଚନାରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଏହି ଇନ୍ଧନକୁ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନି, ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା, ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନି ଓ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ମାତ୍ର 265 ଘଣ୍ଟାରେ ଖରାପ ହେବ ଇଞ୍ଜିନ! E10 ଗାଡ଼ିରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇଲେ ବଡ଼ ବିପଦ, ଆସିଲା ରିପୋର୍ଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟାପକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସଫଳ, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ, ଭ୍ରମ ଦୂର କଲେ ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞ

TAGGED:

ETHANOL BLENDED PETROL
OIL MINISTRY
PETROL MILEAGE
E20 PETROL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.