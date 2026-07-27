ETV Bharat / bharat

CJP ପରେ 'E20 ଜନତା ପାର୍ଟି, ୧୦୦% ବିଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପଲବ୍ଧତା ଦାବି

CJP ପରେ ଏବେ 'E20 ଜନତା ପାର୍ଟି'(E20 Janata Party) ନାମକ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍‌ କରୁଛି ।

E20 Janta Party
E20 ଜନତା ପାର୍ଟି (X/@E20Party)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 27, 2026 at 8:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: NEET ପେପର୍‌ ଲିକ୍‌ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା 'କକ୍ରୋଚ୍‌ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)'ର ଅନଲାଇନ୍ ଅଭିଯାନ ପରେ, ଏବେ ଏକ ନୂତନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଭା ହୋଇଛି । CJP ପରେ ଏବେ 'E20 ଜନତା ପାର୍ଟି'(E20 Janata Party) ନାମକ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍‌ କରୁଛି, ଯାହା E20 ଇନ୍ଧନ ସହିତ 100 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ।

E20 Janta Party
E20 ଜନତା ପାର୍ଟି (X/@E20Party)

NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ CJP ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲା । ସାରା ଦେଶରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏବେ ଏକ ନୂଆ E20 ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଭା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାଥମିକ ଦାବି ହେଉଛି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ 100% ବିଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗାଇଦେବା ।

ପାର୍ଟିର X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 'E20 ଜନତା ପାର୍ଟି' ନିଜକୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଗ୍ରାହକ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି । ପାର୍ଟି କହିଛି ଯେ, ଇନ୍ଧନ ନୀତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ।

E20 ଜନତା ପାର୍ଟି X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କହିଛି, "ଆମ ଗାଡ଼ି ପରୀକ୍ଷଣ ମେସିନ୍ ନୁହେଁ । ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଟିକସ ଦେଇ ଆମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଟଙ୍କାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିଛୁ । ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଦେଶ, ଏବଂ ଇନ୍ଧନ କ୍ଷମତା + ଯାନବାହାନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସିଧାସଳଖ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ତେବେ ଆମେ ଯାନବାହାନ ମାନୁଆଲ୍ ମାନିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ?"

Xର ଅନୁଯାୟୀ, E20 JANTA PARTY (@E20Party) ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟି ମେ' 2024 ରେ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଏହା ମାଲେସିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହାକୁ ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ଭେରିଫାଇ କରାଯାଇଛି । ଆକାଉଣ୍ଟଟି ତିନୋଟି ୟୁଜରନେମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୁଲାଇ 2026ରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସୂଚାଉଛି ଯେ, ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲିବା ପରଠାରୁ ଅନେକ ଥର ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଆକାଉଣ୍ଟଟି ମାଲେସିଆ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ପାର୍ଟି ସବସିଡି ବନ୍ଦ କରିବା, ମାଗଣା ଇନ୍ଧନ କିମ୍ବା ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ଏହା କେବଳ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବାଛିବାର ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । "ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ପସନ୍ଦ ଥାଏ, ସେହିପରି ଗ୍ରାହକମାନେ କିଣୁଥିବା ପେଟ୍ରୋଲର ପ୍ରକାର ବାଛିବାର ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ ।"

ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ କରି ପାର୍ଟି କହିଛି ଯେ, E20 ପେଟ୍ରୋଲ ମାଇଲେଜ୍ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଇଞ୍ଜିନରେ ତ୍ରୁଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଏହା ସହିତ ଇଞ୍ଜିନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେବଲିଂ, ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଧନ ମିଶ୍ରଣର ସୁବିଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟର ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ, ମାଇଲେଜ୍, ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନ ଗବେଷଣା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

CJP ମେ' 2026ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଅଭିଯାନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ NEET ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଏକ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ଦେଶର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । E20 ଜନତା ପାର୍ଟି ସମାନ ଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ମେ' 16ରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ପାର୍ଟି ଲେଖିଥିଲା, "ଯଦି ସମସ୍ତ ବାଇକ୍ ଏବଂ କାର ମାଲିକ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହେବ ?" ​​ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଲେଖିଥିଲେ, "ଯଦି ସମସ୍ତ କକ୍ରୋଚ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହେବ ?" ​​ଏହି ଶୈଳୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, E20 ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

CJPର 49 ଦିନିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା: ଜାଣନ୍ତୁ ଟିକିନିଖି ତଥ୍ୟ

CJP ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ୪୭ NTA ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କା

TAGGED:

E20 ଜନତା ପାର୍ଟି
E20 JANTA PARTY ON X
ETHANOL FREE PETROL
COCKROACH JANTA PARTY
E20 JANTA PARTY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.