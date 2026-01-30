'ଭାରତ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର..' ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ସାରା ଦେଶ ଦେଖିବେ ଡଚ୍ ଦମ୍ପତି
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ଭାରତ । ଯେ କେହି ଏହାର ପ୍ରେମରେ ପଡିଯିବେ । ଏଠିକାର ଦ୍ୱାରକା ମନ୍ଦିର, ପୋରବନ୍ଦରର କୀର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ।
Published : January 30, 2026 at 4:55 PM IST
ଜୁନାଗଢ(ଗୁଜରାଟ): ଭାରତ ପ୍ରେମରେ ଡଚ୍ ଦମ୍ପତି । ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତ । ଯେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେ ବିମୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି । ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଭାରତ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କମୁୁନି । 15 ଦିନ ତଳେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 9 ହଜାର କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଖାଲି ଭାରତର ପ୍ରାକ଼ତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆଥିତେୟତାରେ ବି ସେମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ କହନ୍ତି, ‘ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ଭାରତ, ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ତା ପ୍ରେମରେ ପଡିଯିବ ।’
ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ଯାତ୍ରା
ଡଚ୍ ଦମ୍ପତି କ୍ଲାଉସ ଓ ମାରିଓଟ ସେମାନଙ୍କର ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ଯାତ୍ରା ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତା ପରେ ତା ପରେ ଦ୍ୱାରକା ଏବଂ ପୋର ବନ୍ଦର ଯାଇ ସେଠାରୁ ଜୁନାଗଢ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ । ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଗିର୍ନାର ପର୍ବତ ଯାଇଥିଲେ । ଜୁନାଗଢରେ ସେଠିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଲେବି,ପାମ୍ପଡ, ଗାଣ୍ଠିଆ ଖାଇଥିଲେ ।
ଏହା ପରେ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏସୀୟ ସିଂହ ଭାବେ ପରିଚିତ ଶାସନ ଗିର୍ ଯିବେ । ସେଠାରୁ ବିରଳ ଦ୍ୱୀପ ଡିଉ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯାହାକି ଡିଉ ଦିନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ କଲୋନୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ତାମିଲନାଡୁ ବୁଲି ଦେଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
'ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ଭାରତ '
କ୍ଲାଉସଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ । ଯେ କେହି ଏହାର ପ୍ରେମରେ ପଡିଯିବେ । ସେ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦ୍ୱାରକା ମନ୍ଦିର, ପୋରବନ୍ଦରର କୀର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଏହାର ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋର ବନ୍ଦରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ।
ଏଠରେ ଥିବା ଗିର୍ନାର ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ 10 ହଜାର ପାହାଚ ଚଢି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା । ସେ ଏହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପାହାଚ ଚଢି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 7 ହଜାର ପାହାଚ ଚଢିଥିଲେ ।
ଭଲ ଲାଗିଲା ଗାଣ୍ଠିଆ, ପାମ୍ପଡ
ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଗାଣ୍ଠିଆ, ପାମ୍ପଡର ସ୍ୱାଦକୁ ଖୁବ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଗାଜର ସମ୍ବର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା । ନେଦରଲାଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଦମ୍ପତି କହିଛନ୍ତି, 'ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଖୁବ ସ୍ନେହୀ । ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ ସେଠାରେ ଆମକୁ ଚା, ବିସ୍କୁଟ ଦେଉଛନ୍ତି ।'
କ୍ଲାଉସ ପ୍ରଥମେ 1986ରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ସାଇକେଲ ଓ ରିକ୍ସା ବହୁତ ବେଶି ଚାଲୁଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ଅଧିକ ଗାଡି ବିଶେଷକରି ବାଇକ କାର, ବସ ଗଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁଛି’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ଲାଉସ ।
କ୍ଲାଉସ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଯଦି ଭାରତ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହାକୁ କମାଇବା ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇ ପାରନ୍ତା । ଭାରତ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ବାୟୁ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସହର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି ।'
