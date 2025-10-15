ଦୁର୍ଗାପୁର ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ନୂଆ ମୋଡ଼, ପୋଲିସ କହିଲା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ନୁହେଁ
ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଦେଖିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଉପରେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଥିଲା । ତାକୁ ଗିରଫ କରି ଘଟଣା ଦିନ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକକୁ ଫରେନସିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା ।
Published : October 15, 2025 at 12:03 PM IST|
Updated : October 15, 2025 at 12:36 PM IST
ଦୁର୍ଗାପୁର (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ): ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଓଡିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ ନେଇଛି । ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବାବେଳେ ଏହା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି । ଛଅ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ଆସାନସୋଲ-ଦୁର୍ଗାପୁର ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁନୀଲ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପେଲିସ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଷଷ୍ଠ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ପୀଡିତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ୱାସିଫ ଅଲିକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସାନସୋଲ-ଦୁର୍ଗାପୁର କମିଶନର ସୁନୀଲ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଥିଲେ ଯେ , '6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ' ତେବେ ସେ ଜଣକ କିଏ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନ ଥିଲେ କମିଶନର ।
#WATCH | Durgapur gang rape case | Asansol-Durgapur Police Commissioner Sunil Kumar Choudhary says, " ...till now, we have arrested 5 accused persons whose presence has been established at the place of occurrence on the day of the crime. we have also recovered a mobile phone which… pic.twitter.com/Vt7XVDwiQY— ANI (@ANI) October 14, 2025
କମିଶନର କହିଥିଲେ, ‘ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ଚଳାଇଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମ ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ସଂଗୃହୀତ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ତଥା ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ଯାହା ଜଣାପଡିଛି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।’
ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ବାହାରିଲା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାର୍ଯକଳାପ
ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ କହିଛି, ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୱାସିଫ ଅଲି ପୀଡିତାଙ୍କ ସହ କଲେଜ ଗେଟରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ବିର୍ଜା ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ । ପରେ ପୁଣି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗେଟ ଆଡକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ । ଶେଷରେ ମୋହୁନ ବାଗାନ ଆଭେନିଉ ଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ।’
ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁନୀଲ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାଦିନ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକ ଫରେନସିକ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ପୀଡିତାଙ୍କ ସହପାଠୀ ତଥା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ସ୍କାନରରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ୱାସିଫ ଅଲି
ମଙ୍ଗଳବାର ଆସାନସୋଲ-ଦୁର୍ଗାପୁର ପୋଲିସ, ଗିରଫ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପୀଡିତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ୱାସିଫ ଅଲିଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ ସିନ ରିକ୍ରିଏଟ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ୱାସିଫ ଅଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଅନ୍ୟ 5 ଅଭିଯିକ୍ତ ଆପୁ ବାଉରୀ, ସେଖ ଫିରଦୋସ, ଶେଖ ରିଆଜୁଦ୍ଦିନ, ଶେଖ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ, ଶେଖ ସଫିକଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଘରୋଇ ମେଡାକାଲ କଲେଜ ନିକଟରେ ଥିବା ବିଜ୍ରାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାପୁର ସବଡିଭିଜନାଲ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ 10 ଦିନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଇତି ମଧ୍ୟର ପୋଲିସ ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ।
ପୋଲିସ କହିଛି, ଗତ 6 ମାସ ତଳୁ ପୀଡିତା ଏବଂ ମାଲଦାର କାଲିଆଛକର ବାସିନ୍ଦା ୱାସିଫ ଅଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲ । ଦୁଇଜଣଯାକ ମେଡିକାଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ପୋଲିସ କମିଶନର ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ପୀଡିତାଙ୍କ ପୁରୁଷବନ୍ଧୁ ସନ୍ଦେହଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ, ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହପାଠୀ (ୱାସିଫ ଅଲି) ଖାଇବା ପାଇଁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ, ସହପାଠୀ ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକା ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା।
ଓଡିଆ ଛାତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଟକରେ ପ୍ରତିବାଦ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଓଡିଆ ଛାତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ବିଜେପି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ବାଦାମବାଡ଼ି ଛକରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ କଡା ପ୍ରତିବାଦ କରଯାଇଛି । ମମତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ମହିଳା ବିଜେପି ।
