ଦୁଲାରଚାନ୍ଦ ଯାଦବ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା, ଜେଡ଼ିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ସିଂ ଗିରଫ

ଦୁଲାରଚାନ୍ଦ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ଅଛି।

November 2, 2025 at 2:39 PM IST

Anant Singh arrested, ପାଟନା: ବିହାରର ମୋକମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ପାଇଁ ବିହାର ପୋଲିସ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଦୁଲାର ଚାନ୍ଦ ଯାଦବ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ପୋଲିସ୍ । ରାତାରାତି ପୂର୍ବ ବିଧାୟକ ତଥା ଜେଡ଼ିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅଧା ରାତିରେ ଗିରଫ କରିନେଲା ପୋଲିସ୍:

ବିହାରର ବାଢ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଟନା ଅଣାଯାଇଛି । ପାଟନା ଏସ୍‌ଏସ୍‌ପି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଟିମ୍ ଏହି ଆକ୍ସନ ନେଇଛି । କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀ କରାଯିବା ସମୟରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଦୁଲାରଚାନ୍ଦ ଯାଦବ ହତ୍ୟା ମାମଲା:

ଜେଡ଼ିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ସିଂ ଓ ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୀୟୂଷ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଓରଫ ଲଲୁ ମୁଖିଆଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଦୁଲାରଚାନ୍ଦ ଯାଦବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଳି ବାଜିବାରୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଢିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା ।

ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର କଡ଼ା ଆଭିମୂଖ୍ୟ:

ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ ବିକ୍ରମ ସିହାଗଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ଏସ୍‌ଡ଼ିପିଓଙ୍କୁ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି । ବାଢ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସ୍‌ଡ଼ିଓଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଇଏଏସ୍ ଆଶିଷ କୁମାରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।

ନୁଆ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି:

ସିଆଇଡ଼ି ଡ଼ିଏସ୍‌ପି ଆନନ୍ଦ କୁମାର ସିଂଙ୍କୁ ବାଢ଼-1 ଅଞ୍ଚଳର ଏସ୍‌ଡ଼ିପିଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏଟିଏସ୍ ଡ଼ିଏସ୍‌ପି ଆୟୁଷ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ବାଢ଼-2 ଅଞ୍ଚଳର ଏସ୍‌ଡ଼ିପିଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଡିଜିପି ବିନୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଛି । ଆଇଜି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରାଣା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।

ଘଟଣାକ୍ରମ:

ପାଟନା ଏସ୍‌ଏସ୍‌ପି କାର୍ତ୍ତିକେୟ କେ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ 30 ଅକ୍ଟୋବରକୁ 2 ଜଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ରିତ ଭାବେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ପଥରମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ବହୁ ଲୋକ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଘଟଣା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ମୃତକ ଜଣକ 75 ବର୍ଷୀୟ ଦୁଲାରଚାନ୍ଦ ଯାଦବ ଥିଲେ । ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମର ସେ ନିବାସୀ ଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।

"ପ୍ରମାଣ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲା । ଏହି ଘଟଣା ଜେଡ଼ିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏବଂ ସେ ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ । ଅନନ୍ତ ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ, ମଣିକାନ୍ତ ଠାକୁର ଏବଂ ରଞ୍ଜିତ ରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରାଯିବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ।"- କାର୍ତ୍ତିକେୟ କେ ଶର୍ମା, ଏସଏସପି, ପାଟନା

DM ତ୍ୟାଗତ୍ୟାଗରାଜନ ଏସ୍‌ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୋକମା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ହିଂସା ଘଟଣାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ଖୁବ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଛି । ଏନେଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ପାଖାପାଖି 80 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଏକ ମଜବୁତ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଟେ । ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛୁ । ଯଦି କେହି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ବ ଆଇନ ଓ ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ତେବେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।

"ଆମେ ୧୦୦% ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜମା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ । ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜମା କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । CAPF ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବ । ପାଟନାରେ ସର୍ବାଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ CAPF କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ପୋଲିସ ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଅବୈଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି ।"- ଡକ୍ଟର ତ୍ୟାଗରାଜନ ଏସଏମ, ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ପାଟନା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Opinion: ଅତୀତର ଗୌରବ ନାଳନ୍ଦା ସାଜିଛି ସାଇବର ଅପରାଧ ଓ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ର କେନ୍ଦ୍ର

ଡ଼ିଏମ୍‌ଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:

ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରେ ମୋକମା ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ 4ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । 2 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଡ଼ିଜିପି ଓ ଡ଼ିଏମ୍‌ଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

