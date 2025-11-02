ଦୁଲାରଚାନ୍ଦ ଯାଦବ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା, ଜେଡ଼ିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ସିଂ ଗିରଫ
ଦୁଲାରଚାନ୍ଦ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ଅଛି।
Published : November 2, 2025 at 2:39 PM IST
Anant Singh arrested, ପାଟନା: ବିହାରର ମୋକମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ପାଇଁ ବିହାର ପୋଲିସ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଦୁଲାର ଚାନ୍ଦ ଯାଦବ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ପୋଲିସ୍ । ରାତାରାତି ପୂର୍ବ ବିଧାୟକ ତଥା ଜେଡ଼ିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।
#WATCH बिहार: JDU के मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह के घर की वीडियो, जहां से उन्हें दुलारचंद यादव हत्या मामले में पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। pic.twitter.com/DVzv9CpQ30— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 1, 2025
ଅଧା ରାତିରେ ଗିରଫ କରିନେଲା ପୋଲିସ୍:
ବିହାରର ବାଢ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଟନା ଅଣାଯାଇଛି । ପାଟନା ଏସ୍ଏସ୍ପି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଟିମ୍ ଏହି ଆକ୍ସନ ନେଇଛି । କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀ କରାଯିବା ସମୟରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ।
#WATCH पटना, बिहार: पटना के SSP कार्तिकेय के शर्मा ने कहा, " एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें मोकामा विधानसभा के 2 प्रत्याशियों के पक्ष आमने सामने आ गए थे। उनके बीच पत्थरबाजी की घटना हुई थी। इसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था... इसमें अभी 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। अन्य कई लोगों… pic.twitter.com/er7dAmNdg9— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 1, 2025
ଦୁଲାରଚାନ୍ଦ ଯାଦବ ହତ୍ୟା ମାମଲା:
ଜେଡ଼ିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ସିଂ ଓ ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୀୟୂଷ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଓରଫ ଲଲୁ ମୁଖିଆଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଦୁଲାରଚାନ୍ଦ ଯାଦବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଳି ବାଜିବାରୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଢିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା ।
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର କଡ଼ା ଆଭିମୂଖ୍ୟ:
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ ବିକ୍ରମ ସିହାଗଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ଏସ୍ଡ଼ିପିଓଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି । ବାଢ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସ୍ଡ଼ିଓଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଇଏଏସ୍ ଆଶିଷ କୁମାରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।
ନୁଆ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି:
ସିଆଇଡ଼ି ଡ଼ିଏସ୍ପି ଆନନ୍ଦ କୁମାର ସିଂଙ୍କୁ ବାଢ଼-1 ଅଞ୍ଚଳର ଏସ୍ଡ଼ିପିଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏଟିଏସ୍ ଡ଼ିଏସ୍ପି ଆୟୁଷ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ବାଢ଼-2 ଅଞ୍ଚଳର ଏସ୍ଡ଼ିପିଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଡିଜିପି ବିନୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଛି । ଆଇଜି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରାଣା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।
#WATCH बिहार: पटना के DM डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा, " यह एक गंभीर घटना है। हमने इसे काफी गंभीरता से लिया है... अभी स्थिति बहुत सामान्य है। हमने इसकी पूरी छानबीन की है... जो भी असामाजिक तत्व इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। करीब 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया… pic.twitter.com/m36kFReH6h— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 1, 2025
ଘଟଣାକ୍ରମ:
ପାଟନା ଏସ୍ଏସ୍ପି କାର୍ତ୍ତିକେୟ କେ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ 30 ଅକ୍ଟୋବରକୁ 2 ଜଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ରିତ ଭାବେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ପଥରମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ବହୁ ଲୋକ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଘଟଣା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ମୃତକ ଜଣକ 75 ବର୍ଷୀୟ ଦୁଲାରଚାନ୍ଦ ଯାଦବ ଥିଲେ । ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମର ସେ ନିବାସୀ ଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
"ପ୍ରମାଣ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲା । ଏହି ଘଟଣା ଜେଡ଼ିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏବଂ ସେ ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ । ଅନନ୍ତ ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ, ମଣିକାନ୍ତ ଠାକୁର ଏବଂ ରଞ୍ଜିତ ରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରାଯିବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ।"- କାର୍ତ୍ତିକେୟ କେ ଶର୍ମା, ଏସଏସପି, ପାଟନା
#WATCH बिहार: पटना के DM डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा, " यह एक गंभीर घटना है। हमने इसे काफी गंभीरता से लिया है... अभी स्थिति बहुत सामान्य है। हमने इसकी पूरी छानबीन की है... जो भी असामाजिक तत्व इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। करीब 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया… pic.twitter.com/m36kFReH6h— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 1, 2025
DM ତ୍ୟାଗତ୍ୟାଗରାଜନ ଏସ୍ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୋକମା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ହିଂସା ଘଟଣାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ଖୁବ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଛି । ଏନେଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ପାଖାପାଖି 80 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଏକ ମଜବୁତ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଟେ । ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛୁ । ଯଦି କେହି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ବ ଆଇନ ଓ ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ତେବେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।
"ଆମେ ୧୦୦% ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜମା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ । ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜମା କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । CAPF ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବ । ପାଟନାରେ ସର୍ବାଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ CAPF କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ପୋଲିସ ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଅବୈଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି ।"- ଡକ୍ଟର ତ୍ୟାଗରାଜନ ଏସଏମ, ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ପାଟନା
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Opinion: ଅତୀତର ଗୌରବ ନାଳନ୍ଦା ସାଜିଛି ସାଇବର ଅପରାଧ ଓ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ର କେନ୍ଦ୍ର
ଡ଼ିଏମ୍ଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରେ ମୋକମା ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ 4ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । 2 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଡ଼ିଜିପି ଓ ଡ଼ିଏମ୍ଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ