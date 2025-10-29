ଏମିତି ଗାଁ ଯେଉଁଠି 20 ପିଢ଼ି ଧରି କେହି ଛୁଇଁ ନାହାଁନ୍ତି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ
ସରହନପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ମିରଗପୁର ଗାଁ । ଏଠି କେହି ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତିନି କି ତମାଖୁ ସେବନ କରିନ୍ତିନି । ଏପରିକି ମାଂସ ବି ଖାଆନ୍ତିନି ।
Published : October 29, 2025 at 2:10 PM IST
ସହାରନପୁର: ନିଶାର ମାୟାବୀ ଜାଲରେ ଏବେ ଆଧୁନିକ ଯୁବପିଢ଼ି । ଏହି ନିଶା ପାଇଁ ଉଜୁଡି ଯାଉଛି ପରିବାର । ଧୁଆଁଳିଆ ଦିଶୁଛି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ । ଯେତିକି ବେଆଇନ ନିଶା ସାମଗ୍ରା ଜବତ ହେଉଛି ତାଠାରୁ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି । ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଶାଠାରୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି । ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମିରଗପୁର ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚୟ ।
ସହାରନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛୋଟିଆ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗାଁଟିଏ ମିରଗପୁର । ଗାଁର ଐତିହ୍ୟ 600 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଏଠିକା ପୁରୁଖା ଲୋକେ କହନ୍ତି । ଗାଁରେ ମଦ, ମାଂସ ସହିତ 36ଟି ତାମସିକ ପଦାର୍ଥର ସେବନ ଉପରେ କଟକଣା ରହିିଛି । 600 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ନିୟମ ଏଠାରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଏ ଗାଁରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମନା । ଏପରିକି ଏହି ଗାଁର ଦୋକାନରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇ ନ ଥାଏ । ସରକାର ଏହି ଗାଁକୁ ନିଶା ମୁକ୍ତ ଗାଁ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଗାଁକୁ ଗିନିଜ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡରେ ବି ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କବ୍ଜା କରି ସାରିଥିବାବେଳେ ଏହି ଗାଁରେ କେମିତି ନିଶା ତାର ପାଦ ରଖି ପାରିନି ? ଏହା ପଛରେ ଏକ ରୋଚକ କାହାଣୀ ରହିଛି ।
ବାବା ଫକିରା ଦାସ ଦେଇଥିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ
ସରହନପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ମିରଗପୁର ଗାଁ । ପ୍ରାୟ 20 ପିଢିର ଲୋକେ ନିଶାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରରେ । ଏ ଗାଁରେ ନା କେହି ମଦ୍ୟ ପାନ କରିଥାନ୍ତି ନା କେହି କୌଣସି ତମାଖୁ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି । ସେତିକି ନୁହଁ, ଏ ଗାଁରେ କେହି ମାଂସ ବି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ ବି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । କହିବାକୁ ଗଲେ ଗାଁ ତାର ପରିଚୟ ବାବା ଫକୀରା ଦାସଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିଲା ।
ଗାଁର 85 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୟସ୍କ ଗ୍ରଗମବାସୀ କହନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ ବାବା ଫକୀରା ଦାସ । ସେ ସମୟରେ ଗାଁରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ । ସେମାନେ 5 ଭାଇ ଥିଲେ । ସେତିକିବେଳେ ବାବା ଫକୀରା ଦାସ ଗାଁକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରଠାରୁ ଗାଁର କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବେ ଏହି ଗାଁର ଲୋକସଂଖ୍ୟା 5 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହେଲେଣି ।
ଗାଁରେ ରହିଛି 50ଟି ଦୋକାନ । ଏସବୁ ଦୋକାନରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତ ମିଳେ । ହେଲେ କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତମାଖୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏ ଦୋକାନରେ ମିଳେ ନାହିଁ । ରାଜକରଣ ନାମକ ଜଣେ ଦୋକାନୀ କହନ୍ତି, ଏଠିକା ଦୋକାନରେ ତମାଖୁ ସାମଗ୍ରୀ ଛାଡ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ବି ମିଳି ନ ଥାଏ । ଯଦି ବି କେହି ଏପରି ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
ନୂଆପିଢି ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିଛନ୍ତି
ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ଏହି ଗାଁର ଯୁବପିଢି ଆଧୁନିକତାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କିନ୍ତୁ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରରେ । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୀଢି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୀଢିକୁ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସଙ୍କଳ୍ପ କରାଇଥାନ୍ତି । ଏହିପରି ନିଶାମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ପୀଢି ପରେ ପୀଢି ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ । ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାସ୍ତରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ।
ବିନା ପିଆଜ, ରସୁଣରେ ତିଆରି ହୁଏ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ
ଗାଁର 100 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ରାଜକଲି କହନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 75 ବର୍ଷ ତଳେ ନିଜ ବାପ ଘରେ ସେ ପିଆଜ, ରସୁଣ ଖାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଏହାକୁ ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି । ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ପାଲି କହନ୍ତି, ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ।
ଖାଲି ସମୟରେ ଭଜନ ଶୁଣନ୍ତି, ଗାଆନ୍ତି
ସାଧାରଣତଃ, ଗାଁର ଲୋକେ ନିଶାପାଣି, ରାଜନୀତିରେ ବୁଡି ରୁହନ୍ତି । ହେଲେ ଏ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ । ଏଠି ଲୋକେ ଭଜନ ଶୁଣି ଏବଂ ଗାଇ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଏ ଗାଁରେ ଏକ ପ୍ରବାଦ ରହିଛି, ‘ନିଶା ନିବାରଣ, ସମୃଦ୍ଧିର କାରଣ’ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଭାରି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ CMS-03; ରବିବାର ଲଞ୍ଚ କରିବ ISRO
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚୀନ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭଗବତ ଗୀତା; କହିଲେ, 'ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏହା ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ'