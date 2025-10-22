ଚାରି ଦିନିଆ କେରଳ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଫସିଲା ହେଲିକପ୍ଟର ଚକ
ପ୍ରଥମେ ପାମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ନିଲାକଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଲାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ଖରାପ ପାଗଯୋଗୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ତରବରିଆ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : October 22, 2025 at 12:12 PM IST
ପଠାଣମଥିଟ୍ଟା(ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ)-ସାବରୀମାଳା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଧବାର ପ୍ରମାଦମସ୍ଥିତ ରାଜୀବଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ତୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅବତରଣ ସସୟରେ ଫସି ଯାଇଛି । ନବ ନିର୍ମିତ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର କଂକ୍ରିଟ ଧସି ଯିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଚପରର ଚକ ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ସଡକ ପଥରେ ପାମ୍ବା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ତେବେ ଟିଭି ଚାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ଦୃଶ୍ୟରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କଂକ୍ରିଟ ହେଲିପ୍ୟାଡ ଧସି ଯିବା ଯୋଗୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଏହା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା । ଏକାଧିକ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ଖାଲରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଚକକୁ ବାହାର କରୁଥିଲେ ।
ତରବରିଆ ଭାବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ହେଲିପ୍ୟାଡ
ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ପାମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ନିଲାକଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଲାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅବତରଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା । ତେଣୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ହେଲି ପ୍ୟାଡ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି କଂକ୍ରିଟ ଠିକଭାବେ ଶୁଖି ନ ଥିଲା । ଫଳରେ ଏହା ହେଲିକପ୍ଟରର ଓଜନକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ନ ଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଇଥିଲା, ଏହି କଂକ୍ରିଟ ଧସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚକ ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଚାରି ଦିନିଆ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତରେ ଆସି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବୁଧବାର ସକାଳେ ସେ ପଠାଣମଥିଟ୍ଟା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ବାହାରିଥିଲେ । ରାଜୀବଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ତୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ସ଼ଡକ ପଥରେ ସାବରୀମାଳାର ପାଦଦେଶ ପାମ୍ବାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ଇତିହାସ ରଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୋପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ସାବରୀମାଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ । ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଇତିହାସ ରଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏହି କେରଳ ଗସ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ତଥା ସାମାଜିକ ସମାନତା ପ୍ରତି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭଗବାନ ଆୟପ୍ପାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାହାଡି ମନ୍ଦିରରେ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ସାବରମାଳା ଦର୍ଶନ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ଦେବସ୍ୱମ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ । ଆପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ପାମ୍ବା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଅପରାହ୍ନ 4.20ରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ ଫେରିବେ ।
କ'ଣ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କର କେରଳ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ସାବରିମାଳାରୁ ଫେରିବା ପରେ, ସେ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମର ରାଜଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନରେ ଯୋଗ ଦେବେ ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସକାଳ ୧୦:୩୦- ରାଜଭବନରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେ.ଆର. ନାରାୟଣନ ତଥା କେରଳର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ।
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨:୫୦-ଶିବଗିରିରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ ମହାସମାଧି ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବା ଭାର୍କଲା ଯିବେ
ଅପରାହ୍ନ ୪:୧୫- ପାଲାର ସେଣ୍ଟ ଥମାସ କଲେଜର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବିଲି ସମାରୋହର ଉଦଘାଟନ କରିବେ ।
23 ତାରିଖରେ କୁମାରକୋମର ଏକ ରିସର୍ଟରେ ରାତ୍ରୀଯାପନ କରିବେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ମୋଦି କହିଲେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ କିଣନ୍ତୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ତିନି ସେନାର ସମନ୍ବୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା: ମୋଦି