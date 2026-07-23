ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ଦୂରଗାମୀ ‘କୁଶା’ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା
ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷା; ଉଚ୍ଚ ବେଗର ଆକାଶମାର୍ଗୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭେଦ କଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ‘କୁଶା’, ଭାରତର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଶକ୍ତି
Published : July 23, 2026 at 8:46 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 9:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଦେଶ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା (DRDO) ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳସ୍ଥିତ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ‘କୁଶା’ (Kusha) ଦୂରଗାମୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶକୁ ମାର କରୁଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର (Long-Range Surface-to-Air Missile)ର ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ବେଗ ଓ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଶତ୍ରୁ ବିମାନର ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ‘କୁଶା’ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସଫଳତାର ସହ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭେଦ କରି ନିଜର ଉନ୍ନତ କ୍ଷମତା ଓ ନିର୍ଭୁଲତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି।
DRDO successfully conducted the maiden flight-test of the indigenous ‘Kusha’ Long-Range Surface-to-Air Missile from APJ Abdul Kalam Island, Odisha, successfully intercepting a high-speed, high-altitude aerial target. The advanced system is capable of engaging a wide spectrum of… pic.twitter.com/BjJo74PcAx— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) July 23, 2026
ଡିଆରଡିଓ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ‘କୁଶା’ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ମାନବବିହୀନ ବିମାନ (UAV) ଏବଂ ବଡ଼ ଆକାଶମାର୍ଗୀୟ ବିପଦ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶତ୍ରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତାରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ରାଡାର, କମାଣ୍ଡ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର ସମେତ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଡିଆରଡିଓର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଓ ଦେଶୀୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଡିଆରଡିଓର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଦୀର୍ଘ ପାଲ୍ଲା ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବିକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ବିଶ୍ୱର ହାତଗଣତି କେତେକ ଦେଶଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ‘କୁଶା’ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା ଭାରତକୁ ସେହି ଉନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନ ଦେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବା ସହ ଦେଶର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମିଳିବ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ବିଭାଗର ସଚିବ ତଥା ଡିଆରଡିଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେ ଡିଆରଡିଓର ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଏହାକୁ ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।