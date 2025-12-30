ଡିଆରଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପିନାକର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଇଟ ଟେଷ୍ଟ; ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ପିନାକ LRGRର ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ସେନାର ଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବ । ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଏକ ସଫଳ ଗେମ ଚେ଼ଞ୍ଜର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁରସ୍ଥିତ ସମନ୍ବିତ ପରୀକ୍ଷଣ ଘାଟିରେ ଲମ୍ବା ଦୂରଗାମୀ ଗାଇଡେଡ଼ ରକେଟ(ଏଲଆରଜିଆର 120) ପିନାକର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଡିଆରଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ରକେଟ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 120 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତ ନିୟୋଜିତ ରେଞ୍ଜ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲାଇଟର ଗତିପଥରେ ଏହାର ଉଡ଼ାଣକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ରକେଟ୍କୁ ଆର୍ମାମେଣ୍ଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ଦ୍ବାରା ହାଇ ଏନର୍ଜି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଇମାରତ ସହାୟତାରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି।
ବିମାନ ପରୀକ୍ଷଣ ITR ଏବଂ ପ୍ରୁଫ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସମନ୍ୱୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। LRGR କୁ ସେବାରେ ଥିବା ପିନାକା ଲଞ୍ଚରରୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଏହାର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲଞ୍ଚରରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜର ପିନାକା ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ
ଡିଆରଡିଓର ଏହି ସଫଳତାକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ପିନାକ LRGRର ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ସେନାର ଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବ । ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଏକ ସଫଳ ଗେମ ଚେ଼ଞ୍ଜର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ।
ସେହିପରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସଚିବ ଏବଂ ଡିଆରଡିଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଡା. ସମୀର ଭି କାମତ ଏହାର ଟ୍ରାଏଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରା କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଟିମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପିନାକା ମଲ୍ଚିପଲ ଲଞ୍ଚର ରକେଟ ସିଷ୍ଟମ ତାର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସଠିକ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ପରିଚିତ । ପିନାକା ସିଷ୍ଟମ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମିସାଇଲକୁ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ପୂର୍ବରୁ କହି ସାରିଛନ୍ତି, ପିନାକାର LRGR ଭର୍ସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ସେନା ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଅସ୍ତ୍ର ଆଣିବାର ଯୋଜନାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ପାରେ ।
