DRDO ପକ୍ଷରୁ SFDR ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

SFDR ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ ଏବେ ଭାରତରେ ଦୂରଗାମୀ ବାୟୁରୁ ବାୟୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

DRDO ପକ୍ଷରୁ SFDR ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
DRDO ପକ୍ଷରୁ SFDR ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 3, 2026 at 7:41 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଥିବା ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଞ୍ଜ (ITR)ରୁ ସଲିଡ୍ ଫୁଏଲ୍ ଡକ୍ଟେଡ୍ ରାମଜେଟ୍ (SFDR) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରାୟ 10:45 AM ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଭାରତ ସେହି ବିଶେଷ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଣନୈତିକ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରଗାମୀ ବାୟୁରୁ ବାୟୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ।

ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନୋଜଲ୍-ଲେସ୍ ବୁଷ୍ଟର୍, ସଲିଡ୍ ଫୁଏଲ୍ ଡକ୍ଟେଡ୍ ରାମଜେଟ୍ ମୋଟର ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରବାହ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସମେତ ସମସ୍ତ ଉପ-ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଭୂମି ବୁଷ୍ଟର୍ ମୋଟରରୁ ଆବଶ୍ୟକ ମାକ୍ ନମ୍ବରକୁ ଚାଳିତ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।

ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥାପିତ ଅନେକ ଟ୍ରାକିଂ ଉପକରଣରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଉଡ଼ାଣ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସିଷ୍ଟମର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ ଗବେଷଣା ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଭବନ ଏବଂ ITR ସମେତ DRDOର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ଷେପଣକୁ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ SFDR ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ DRDO ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ DRDOର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସମୀର ଭି. କାମତ ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଳୟ ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦିପୁରର ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ବୀପରୁ ପ୍ରଳୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଦୁଇଟି ପ୍ରଳୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳତାର ସହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଥିଲା । ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରୀକ୍ଷଣର ଅଂଶ ଭାବେ ଏହି ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଉଭୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା । ପ୍ରଳୟ ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

