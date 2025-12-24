ETV Bharat / bharat

ଡିଆରଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆକାଶ-ଏନଜି ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ; ବାୟୁ ସେନାକୁ କରିବ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ

ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ରୁତ ଗତି, ନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘତମ ଦୂରତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରୁଛି । ଏଥି  ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ବିପଦ ବିରୋଧରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।

In this screengrab from a video posted on Dec. 23, 2025, DRDO conducts User Evaluation Trials of the Akash-NG missile system
ଡିଆରଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆକାଶ-ଏନଜି ମିଜାଇଲ ସିଷ୍ଟମର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 24, 2025 at 1:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିଆରଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୀଢିର ଆକାଶ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମର ୟୁଜର ଏଭାଲ୍ୟୁଶନ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ସେନା ବାହିନୀରେ ଏହାକୁ ସାମିଲ କରିବାର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

ଡିଆରଡିଓ (ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ) ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହଯାଇଛି, ଏହି ମିସାଇଲ ଦ୍ରୁତ ଗତି, ନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘତମ ଦୂରତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରୁଛି । ଏଥି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ବିପଦ ବିରୋଧରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଆଜି ଏହି ସିଷ୍ଟମର ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହେବା ସହ ଏହା ସମସ୍ତ PSQR ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଛି ।

ଏକ୍ସରେ କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକାଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହା ସୀମାର ନିକଟତର, କମ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସବ ପ୍ରତିହତ କରି ପାରିଥିଲା ।

ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ଆକଶ ଏନଜିରେ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆରଏଫ ସିକର ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ସୁଦୃଢ ମୋଟର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳୀୟ ବିପଦ ବିରୋଧରେ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ନିତ କରିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଣାଳୀ ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି, ଡିଆରଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୀଢିର ଆକାଶ ଏନଜି ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ କରିବା ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ଯାଇଛି ।

ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ୱଦେଶୀ ଆରଏଫ ସିକର, ଡୁଆଲ ପଲ୍ସ ସଲିଡ ରକେଟ ମୋଟର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ରାଡର ଏବଂ ସି2 ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଆକାଶ-NG ଭାରତର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଗନଯାନ ମିଶନ; ଆଉ ପାଦେ ନିକଟତର ISRO, ସଫଳ ହେଲା ଡ୍ରୋଗ୍‌ ପାରାସୁଟ୍‌ ଟେଷ୍ଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ISROର ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ; ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଆମେରିକୀୟ ସାଟେଲାଇଟ୍‌ BlueBird ବ୍ଲକ୍-2, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

TAGGED:

TRIALS OF AKASH NG MISSILE SYSTEM
AKASH NG
AKASH NG MISSILE SYSTEM TRIALS
AKASH NG MISSILE SYSTEM
DRDO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.