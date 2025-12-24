ଡିଆରଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆକାଶ-ଏନଜି ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ; ବାୟୁ ସେନାକୁ କରିବ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ
ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ରୁତ ଗତି, ନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘତମ ଦୂରତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରୁଛି । ଏଥି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ବିପଦ ବିରୋଧରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିଆରଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୀଢିର ଆକାଶ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମର ୟୁଜର ଏଭାଲ୍ୟୁଶନ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ସେନା ବାହିନୀରେ ଏହାକୁ ସାମିଲ କରିବାର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ଡିଆରଡିଓ (ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ) ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହଯାଇଛି, ଏହି ମିସାଇଲ ଦ୍ରୁତ ଗତି, ନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘତମ ଦୂରତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରୁଛି । ଏଥି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ବିପଦ ବିରୋଧରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଆଜି ଏହି ସିଷ୍ଟମର ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହେବା ସହ ଏହା ସମସ୍ତ PSQR ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଛି ।
User evaluation trials of Akash NG missile successfully completed today meeting all PSQR requirements. During the trials, the missiles successfully intercepted aerial targets at different range & altitude including the near-boundary-low-altitude and Long Range, high altitude… pic.twitter.com/uLOPprCF6O— DRDO (@DRDO_India) December 23, 2025
ଏକ୍ସରେ କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକାଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହା ସୀମାର ନିକଟତର, କମ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସବ ପ୍ରତିହତ କରି ପାରିଥିଲା ।
ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ଆକଶ ଏନଜିରେ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆରଏଫ ସିକର ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ସୁଦୃଢ ମୋଟର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳୀୟ ବିପଦ ବିରୋଧରେ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ନିତ କରିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଣାଳୀ ।
.@DRDO_India successfully completed User Evaluation Trials of the Next Generation Akash (Akash-NG) missile system, paving the way for its induction into the Indian Armed Forces. The system demonstrated high precision against diverse aerial threats, including high-speed,… pic.twitter.com/3DCcgtdph8— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) December 23, 2025
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି, ଡିଆରଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୀଢିର ଆକାଶ ଏନଜି ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ କରିବା ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ଯାଇଛି ।
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ୱଦେଶୀ ଆରଏଫ ସିକର, ଡୁଆଲ ପଲ୍ସ ସଲିଡ ରକେଟ ମୋଟର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ରାଡର ଏବଂ ସି2 ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଆକାଶ-NG ଭାରତର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି ।"
