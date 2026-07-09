ETV Bharat / bharat

ବାଲେଶ୍ବର ITRରୁ 'ପିନାକ' ଲଙ୍ଗ୍‌ ରେଞ୍ଜ ଗାଇଡେଡ୍ ରକେଟ୍‌ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ

ବାଲେଶ୍ବର ଚାନ୍ଦିପୁରସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଞ୍ଜ(ITR)ରେ ପିନାକ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଗାଇଡେଡ୍ ରକେଟ୍ (LRGR)ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି DRDO ।ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ବନିମ୍ନ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ।

Defence Research & Development Organisation (DRDO) conducts a successful flight test of the Pinaka Long Range Guided Rocket (LRGR) at the Integrated Test Range (ITR) at Chandipur, in Balasore on Wednesday
DRDO ପକ୍ଷରୁ ପିନାକ ଲଙ୍ଗ୍‌ ରେଞ୍ଜ ଗାଇଡେଡ୍ ରକେଟ୍‌ର ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 9, 2026 at 9:18 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PINAKA ROCKET TEST , ବାଲେଶ୍ବର: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ବାଲେଶ୍ବର ଚାନ୍ଦିପୁରସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଞ୍ଜ (ITR)ରୁ 'ପିନାକ' ଲଙ୍ଗ୍‌ ରେଞ୍ଜ ଗାଇଡେଡ୍ ରକେଟ୍ (LRGR)ର ଏକ ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ରକେଟ୍‌କୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ବନିମ୍ନ 60 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ୍‌ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ରେକଟ୍‌ଟି ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣ କୌଶଳ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । LRGR ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ଗତିପଥକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ନିୟୋଜିତ ରେଞ୍ଜ୍‌ ଉପକରଣ ରକେଟ୍‌ର ଗତିପଥରେ ଉଡ଼ାଣକୁ ସଫଳତାର ସହ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ପିନାକ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଗାଇଡେଡ୍ ରକେଟ୍ (LRGR)କୁ 08 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ଚାନ୍ଦିପୁରର ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଞ୍ଜ (ITR)ରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ବନିମ୍ନ 60 କିଲୋମିଟର ପରିସର ପାଇଁ ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ, LRGR ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ଗତିପଥ ଅନୁସରଣ କରି ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ।"

ପିନାକ LRGR ରକେଟ୍‌କୁ ଆର୍ମାମେଣ୍ଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ମେଣ୍ଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହାଇ ଏନର୍ଜି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସହିତ ମିଶି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଇମାରତ (Research Centre Imarat) ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଫ୍ଲାଇଟ୍-ପରୀକ୍ଷାକୁ ITR ଏବଂ ପ୍ରୁଫ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ମେଣ୍ଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥିଲା । ରକେଟ୍‌ଟି ଏକ ଇନ-ସର୍ଭିସ୍ ପିନାକା ଲଞ୍ଚର୍‌ରୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ବହୁମୁଖୀ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲଞ୍ଚର୍‌ରୁ ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜ୍‌ର ପିନାକା ପ୍ରକାରକୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, 'ପିନାକ'ର ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ DRDO, ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ଗାଇଡେଡ୍ ରକେଟ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକାଶ କ୍ଷମତାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ ଡିଆରଡିଓର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହ ପରୀକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିକଟରୁ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଅଗ୍ନି-୧ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୁର୍ଣ୍ଣୁଲରେ DRDOର 'ULPGM-V3' ମିସାଇଲ୍ ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ

TAGGED:

ପିନାକ ରକେଟ ପରୀକ୍ଷଣ
PINAKA LONG RANGE GUIDED ROCKET
ବାଲେଶ୍ବର ଚାନ୍ଦିପୁର ଆଇଟିଆର
BALASORE CHANDIPUR ITR ODISHA
PINAKA ROCKET TEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.