ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୁର୍ଣ୍ଣୁଲରେ DRDOର 'ULPGM-V3' ମିସାଇଲ୍ ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ
ଡିଆରଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ଏୟାର-ଟୁ-ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଏୟାର-ଟୁ-ଏୟାର ମୋଡରେ ପ୍ରିସିସନ୍ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ-V3ର ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
Published : May 20, 2026 at 9:17 AM IST
DRDO ULPGM V3 FINAL TRIALS , ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ, ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଞ୍ଜରେ ଏୟାର-ଟୁ-ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଏୟାର-ଟୁ-ଏୟାର ମୋଡରେ UAV-ଲଞ୍ଚଡ୍ ପ୍ରିସିସନ୍ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ୍ (ULPGM)-V3ର ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ULPGM ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀକୁ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଭୂମି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ୍ (GCS) ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ତିମ ଡେଲିଭରେବଲ୍ କନ୍ଫିଗ୍ୟୁରେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଇଛି । GCSରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଲଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ DRDO ଦୁଇଟି-ଭାରତ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲିମିଟେଡ୍, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ନ୍ୟୁସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ UAVରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କରାଯାଇଛି ।
DRDO has successfully completed the final deliverable configuration development trials of the Unmanned Aerial Vehicle Launched Precision Guided Missile (ULPGM)-V3 in both Air-to-Ground and Air-to-Air modes at the DRDO test range near Kurnool, Andhra Pradesh.— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 19, 2026
ULPGM କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଇମାରତ ଦ୍ୱାରା ନୋଡାଲ ଲ୍ୟାବ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ DRDO ଲାବୋରେଟୋରୀସ୍, ଯଥା ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲାବୋରେଟୋରୀ (DRDL) ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଟର୍ମିନାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବୋରେଟୋରୀ (TBRL), ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ ଗବେଷଣା ଲାବୋରେଟୋରୀ (HEMRL), ପୁଣେ ସହିତ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ MSME ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପକୁ ସାମିଲ କରିଥାଏ ।
ଡ୍ରୋନ, ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାୟୁଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏୟାର-ଟୁ-ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୋଡରେ ULPGM-V3 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ବିକାଶ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ DRDO, ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ୟୁନିଟ୍ (PSU), ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ । ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଦିଗରେ ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ରଣନୈତିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଚିବ ଏବଂ ଡିଆରଡିଓର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମୀର ଭି କାମତ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ "ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସଫଳତା" ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।