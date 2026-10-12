'ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ': କଂଗ୍ରେସର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ
SIR ଏବଂ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ଖାର୍ଗେଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ମନା କଲେ CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ । SCBAର ଗୋଟିଏ ଆବେଦନ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁଣାଣି ହେବ ।
Published : October 12, 2026 at 5:30 PM IST
CJI DECLINES MEET RAHUL GANDHI, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ସମାନ ମାମଲାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଓକିଲ ଏବଂ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା (LoPs) ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରୁ ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭେଟିବାକୁ ସମୟ ମାଗି CJIଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ସେମାନେ ଭୋଟ ଚୋରି ବନ୍ଦ କରିବା, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ପେପର ବାଲଟ୍ ଫର୍ମାଟକୁ ଫେରିବା ଦାବି କରି ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାକୁ "ଚଲୋ ଦିଲ୍ଲୀ - ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ" ନାମ ଦେଇଛି । ନେତାମାନେ ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ଗୋଟାଏରେ କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍-ବାରଖମ୍ବା ରୋଡ୍ ଛକରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ।
#WATCH | Delhi | On cancellation of One Nation One Election JPC's visit to SC, Chief Justice of India (CJI) Justice Surya Kant says, "There are comparatively more grounds in this case because in that issue (One Nation One Election JPC meeting), there was a possibility of a conflict of interest arising in court, which led us to discuss the administrative side. My senior judicial colleagues and I shared the collective view that we should avoid any conflict of interest."— ANI (@ANI) October 12, 2026
ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଓକିଲମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖି ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିବାଦ କୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଓକିଲ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ।
ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ଭି. ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଏବଂ SCBA ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (SCBA)ର ଗୋଟିଏ ଆବେଦନ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁଣାଣି ହେବ ।
ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ନାଗରିକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୁଏ, ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 24/7 ଖୋଲା ଅଛି । ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶାସନର ପ୍ରଶାସନିକ ଦିଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ, ଦଳ, ଲିଙ୍ଗ, ଜାତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବୁ। ଯୁବପିଢ଼ି, ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ନାଗରିକ ସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଏବଂ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦେବେ ।" ସୋମବାର ଦିନ, ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଘୃଣା କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ, ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଜେପି ଗୁଣ୍ଡା ଉଭୟ ପିଟିଥିଲେ । ଏହା ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ଭାରତ ନୁହେଁ ।
ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ I.N.D.I.A.ର ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ସଂସଦରୁ ବିଜୟ ଚୌକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ, ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସାରା ଦେଶରେ "ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି", ଏବଂ ଶନିବାରର ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଏବଂ ଅଟକ ସରକାର ଯୁବ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି "ଭୟ" ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛି ।
ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ (ସିଜେଆଇ)ଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟାରୁ ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ମାଗିଛୁ । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, କାରଣ ଆମେ ଦାବି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ । ଆମେ କେବଳ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବୁ ।" ଖାଡଗେ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି । ଏକ ଅଘୋଷିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏଣିକି ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ମନା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Delhi Anti-CEC Protest: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; କଟାକ୍ଷ କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ