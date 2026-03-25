ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପିଏନଜିକୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ପିଏନଜି ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଭାରତ ସରକାର । ପିଏନଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ 500 ଟଙ୍କା ଛାଡ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାବଦକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଟଙ୍କା ।
Published : March 25, 2026 at 6:18 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ 26 ଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ଯୁଦ୍ଧ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ । ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନାନା ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହୋଟେଲ, ରେସ୍ତୋରାଁ ବନ୍ଦ ପଡିଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଦର ବି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ତେବେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅସ୍ବୀକାର କରିବା ସହ ପିଏନଜି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆଜି (ବୁଧବାର) ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି କି, ସରକାର ଏହା ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ସ୍ଥିତି ଆସିବ ନାହିଁ ।
25 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ପିଏନଜି ପଞ୍ଜିକରଣ:
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ 25 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 25 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାଖାପାଖି 22 ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତା ଏଲପିଜିରୁ ପିଏନଜିକୁ ସଂଯୋଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ 25 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ଆମେ ଏଲପିଜି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସର କୌଣସି ସଙ୍କଟ ନାହିଁ । ଅନଲାଇନ ବୁକିଂ ଜାରି ରହିଛି । ପାଖାପାଖି 26 ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 22,000 ଟନ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ କରାଯାଇଛି ।’
ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସ୍ବରୂପ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) 30,005 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକୁ କିରୋସିନ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି । 16 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକୁ ଅତିରିକ୍ତ କିରୋସିନ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଗତକାଲି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର 2700 ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ 2000 ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଘରୋଇ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା:
ସୁଜାତା ଶର୍ମା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୋଇ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଅଟେ । ପରିବହନରେ ବ୍ୟବହୃତ ସିଏନଜି ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ 100 ପ୍ରତିଶତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ କଲେ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ କରିବା ସହ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଥ ବାବଦକୁ ଦେବାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବନି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ସରକାର ପିଏନଜି ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଓ ସମୟସୀମାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବେ ।