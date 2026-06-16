ETV Bharat / bharat

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ବିନା ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ କଫ୍ ସିରପ୍; ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

ଡ୍ରଗ୍ସ (ପଞ୍ଚମ ସଂଶୋଧନ) ନିୟମ, ୨୦୨୬ ଲାଗୁ; କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି; ଔଷଧ ବିତରଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ।

DOCTOR PRESCRIPTION FOR COUGH SYRUP
Representational Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 16, 2026 at 4:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଫାର୍ମାସିରୁ କଫ୍ ସିରପ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସିରପ୍ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନ୍ (ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶପତ୍ର) ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଅଧିସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କଫ୍ ସିରପ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ସିରପ୍ ଔଷଧ ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ବିନା ଓଭର-ଦି-କାଉଣ୍ଟର (OTC) ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡ୍ରଗ୍ସ (ପଞ୍ଚମ ସଂଶୋଧନ) ନିୟମ, ୨୦୨୬ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ରୁଲ୍ସ, ୧୯୪୫ରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ସରକାରୀ ଗେଜେଟ୍‌ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।

ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ, ଡ୍ରଗ୍ସ ରୁଲ୍ସ, ୧୯୪୫ର ସ୍କେଜୁଲ୍ ‘କେ’ (Schedule K) ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ୧୩ର ଆଇଟମ୍ ସଂଖ୍ୟା (୭)ରୁ “Syrups” ଶବ୍ଦକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।

ସୂଚୀର K ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାରେ ସବୁ ଔଷଧ ଶ୍ରେଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଆକ୍ଟ, ୧୯୪୦ର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତ ସହ ଛାଡ଼ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ “Syrups” ଶବ୍ଦ ବାଦ ହେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଆଉ ସେହି ଛାଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ରହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ସଂଶୋଧନ ପୂର୍ବରୁ ୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଏକ ଖସଡ଼ା ଅଧିସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଆପତ୍ତି ଓ ପରାମର୍ଶ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ମତାମତକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅଧିସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଅଧିସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଏହି ଆଇନର ଧାରା ୧୨ ଓ ୩୩ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ ସହ ପରାମର୍ଶ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡ୍ରଗ୍ସ ରୁଲ୍ସ, ୧୯୪୫ରେ ଅଧିକ ସଂଶୋଧନ କରି ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି।”

ସଂଶୋଧନରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ K ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ୧୩ର ଆଇଟମ୍ (୭)ରୁ “Syrups” ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଯିବ। ଏହି ନିୟମ ଡ୍ରଗ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ ସହ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରଗ୍ସ ରୁଲ୍ସ, ୧୯୪୫, ଯାହା ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଆକ୍ଟ, ୧୯୪୦ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଣୀତ, ଭାରତରେ ଔଷଧର ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ ଓ ବିତରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିରପ୍ ଔଷଧର ବିତରଣ ଉପରେ ଅଧିକ କଡ଼ା ନିୟାମକ ନଜରଦାରି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷିତ ବିତରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

ପୂର୍ବରୁ K ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଏଣ୍ଟ୍ରି ୧୩ ଅନୁଯାୟୀ, ଜନସଂଖ୍ୟା ୧,୦୦୦ରୁ କମ୍ ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ ଲାଇସେନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଛାଡ଼ ସହ କଫ୍ ସିରପ୍ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇପାରୁଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଫାର୍ମାସି ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ, ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଇବା। କିନ୍ତୁ “Syrups” ଶବ୍ଦ ହଟାଯିବା ପରେ କଫ୍ ସିରପ୍ ଆଉ ଏହି ଛାଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଛୋଟ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିକ୍ରୟ ଓ ବିତରଣ କେବଳ ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଫାର୍ମାସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଆକ୍ଟ, ୧୯୪୦ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ରୁଲ୍ସ, ୧୯୪୫ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବ।

ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂଶୋଧନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସିରପ୍ ଔଷଧର ନିୟାମକ ତଦାରଖକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ସଙ୍ଗତି ରଖି ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା।

ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଫ୍ ସିରପ୍‌ର ଅପବ୍ୟବହାର ଓ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିକ୍ରୟକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ପାଳନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଉତ୍ପାଦକ, ବିତରକ ଓ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମେତ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଚଳିତ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଡ଼ା ପାଳନ କରିବାକୁ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

ଏହି ସଂଶୋଧନ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍‌ରେ ଜବାବଦେହିତା ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। କଫ୍ ସିରପ୍ କେବଳ ଅନୁମୋଦିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ବିତରଣ ହେବା ଫଳରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିକ୍ରୟର ସୁଯୋଗ କମିବ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ସରକାରୀ ଗେଜେଟ୍‌ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... କେନ୍ଦ୍ରର କାଶ ଔଷଧ ପରାମର୍ଶ; ତତ୍ପର ରାଜ୍ୟ ଭେଷଜ ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କଫ୍ ସିରପ୍

TAGGED:

INDIA DRUG RULES 2026
COUGH SYRUP PRESCRIPTION MANDATORY
DRUGS FIFTH AMENDMENT RULES 2026
ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନ ବିନା ମିଳିବନି କଫ ସିରପ
DOCTOR PRESCRIPTION FOR COUGH SYRUP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.