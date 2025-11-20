2 ବର୍ଷ ଶିଶୁର ଆଖିରେ ଆଘାତ; ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ ଫେଭିକୁଇକ ଦେଇ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଡାକ୍ତର
ଦୁଇ ବର୍ଷର ଜଣେ ଶିଶୁର ଆଖିରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାପରେ ଡାକ୍ତର ଉକ୍ତ ଘାରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ଫେଭିକୁଇକ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । 3ଟି ଟିମ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ।
Published : November 20, 2025 at 1:41 PM IST
ମେରଠ:ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମେରଠ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଜବ କାଣ଼୍ଡ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ବର୍ଷର ଜଣେ ଶିଶୁର ଆଖିରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଉକ୍ତ ଘାରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ଫେଭିକୁଇକ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ 3ଟି ଟିମ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୁଅର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରି ନ ଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ
ଜାଗୃତି ବିହାର ଏକ୍ସଟେନସନରେ ରୁହନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାର ଜସପ୍ରିତର ସିଂହ । ଦୁଇଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ପୁଅ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଖେଳୁଥିବାବେଳେ ଆଖିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଅକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର କ୍ଷତର ଡ୍ରେସିଂ କରିଥିଲେ । ଡ୍ରେସିଂ ପରେ ପୁଅକୁ ଧରି ପରିବାର ଲୋକେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ । ହେଲେ ଘରେ ଶିଶୁଟିର ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା । ପ୍ରଥମେ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାବିଲେ, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ପାରୁନି । ହେଲେ ପିଲାଟି କ୍ଷତ ଜାଗା କୁଣ୍ତେଇ ହେଉଛି ବୋଲି କହିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ କିଛି ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ ।
ଜୀବନ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିପଦ
ବୁଧବାର ପୁଅକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଣି ଡ୍ରେସିଂ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ । ହେଲେ ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ନ ଯାଇ ଆଉ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେସିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେତେବେଳେ ପଟ୍ଟି ଖୋଲି ନ ଥିଲା । ଆଖିରେ ଲାଖି ରହିଥିଲା । ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଟ୍ଟି ଖୋଲି ପାରି ନ ଥିଲେ ଡାକ୍ତର । ଏପରିକି ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ପଟ୍ଟି ଖୋଲିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଏପଟେ ପିଲାଟିର ଅବସ୍ଥା ବେଳକୁ ବେଳ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା । ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ଫେଭିକୁଇକ ପଟ୍ଟି ହଟିଲା କିନ୍ତୁ 4ଟି ଷ୍ଟିଜ ପକାଇବାକୁ ପଡିଲା
ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ପିଲାଟିର ଆଖିକୁ ଫେଭିକୁଇକ ପରି କିଛି ପଦାର୍ଥରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି । ଡାକ୍ତରମାନେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ସମସ୍ତ କଥା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ଶେଷରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଘା ଉପରୁ ଏହି ଫେଭିକୁଇକ ପଟ୍ଟି ହଟାଇଥିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ପିଲାଟିର ଆଖିରେ 4ଟି ଷ୍ଟିଜ ପକାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଉକ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଛି ଶୁଣି ନ ଥିଲେ । ଶେଷରେ ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣି ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି । ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥନ୍ତି ।
ସିଏମଓ ଅଫିସରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ମାମଲା । ଡାକ୍ତରଖାନା ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଯିଏ ବି ସଂପୃକ୍ତ ଥିବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପିଏମଓ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
