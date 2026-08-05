ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିଲେ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ, କହିଲେ 'ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ ଖରାପ କହିନାହିଁ'
ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ । ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶୋଭନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
Published : August 5, 2026 at 9:24 AM IST
ଚେନ୍ନାଇ(ତାମିଲନାଡୁ): ଗିରଫ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଯୋଶେଫ ବିଜୟ ଓ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଅଶୋଭନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସ ଉଦୟନିଧିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ତାଞ୍ଜାଭୁର ନିକଟସ୍ଥ ସେଙ୍ଗିପାଟ୍ଟିରେ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଉଦୟନିଧି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଡିଏମକେ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଜାମିନ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଉଦୟନିଧି ।
9 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁକୁଳିଲେ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଗତକାଲି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ ତାଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇ ବାସଭବନରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 27 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେଙ୍ଗିପଟ୍ଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା । ଗିରଫ ପରେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟାଲିନ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଉଦୟନିଧିଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଜାମିନ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଉଦୟନିଧି:
ତେବେ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଡିଏମକେ ନେତା ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ କୌଣସି ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ସେ କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଷଣର କିଛି ଅଂଶ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
'ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ ଖରାପ କହିନାହିଁ':
ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିବା ପରେ, ଉଦୟନିଧି, ତ୍ରିଚି ବିମାନବନ୍ଦର ଦେଇ ଚେନ୍ନାଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ଉଦୟନିଧି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ ଖରାପ କହିନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କହିଥିଲି । ମୁଁ ଦ୍ବିଅର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କହିନାହିଁ; ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ କହିଥିଲି । ତାଞ୍ଜାଭୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଡିଏମକେ ପ୍ରତିବାଦରେ ମୁଁ ଯାହା କହି ନଥିଲି, ସେମାନେ ତାହା ସମ୍ପାଦିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଡିଥିଲେ । ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ କିଛି ଭୁଲ କହି ନଥିଲି । ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କହିଥିଲି ।"
'ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ':
ଉଦୟନିଧି ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର କାହାରି ବିଷୟରେ ବିଶେଷକରି ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କହିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ । ମୋ ବାପାମାଆ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ସେପରି ପାଳନ ପୋଷଣ କରିନାହାଁନ୍ତି । ମୁଁ ବିବାହିତ ଏବଂ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁହେ । ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି । ମୋର ଗୋଟିଏ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛି । ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ପରିବାର ଅଛି । ମୁଁ ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ମୋର ମାଆ ଏବଂ ବାପା ବୋଲି ମାନିଥାଏ ।
ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ, ଉଦୟନିଧି କହିଛନ୍ତି, "ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ପୋଲିସ ମୋତେ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲି । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ନାତି ଏବଂ କାହାକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ କୋର୍ଟକୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ନେବେ । ସେମାନେ ମୋତେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଏପରି ଆଣିଥିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ଜଣେ ଦେଶ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମୋତେ ତାଞ୍ଜାଭୁର ନେବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଚେଙ୍ଗିପାଟ୍ଟିରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ନାମରେ ମୋତେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ । ମୁଁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ସାମ୍ନା କରିବି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି, ଛାଡିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ