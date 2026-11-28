ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ସଂସଦରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍, ସମର୍ଥନ କରିବ ଡିଏମକେ
ବିଲ ପାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଡିଏମକେର ଏହି ସମର୍ଥନ ବଳ ଯୋଗାଇବ ।
Published : November 28, 2026 at 1:03 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ସଂସଦ ଅଧିବେଶନରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ଡିଏମକେ । ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମସ୍ତ ଡିଏମକେ ସାଂସଦଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ରାଜା । ବିଲ ପାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଡିଏମକେର ଏହି ସମର୍ଥନ ବଳ ଯୋଗାଇବ । ଲୋକସଭାରେ ଏହି ଦଳର ୨୨ ଜଣ ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୮ ଜଣ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: On the Union Cabinet's approval of the Delimitation Bill, DMK MP A. Raja says, "Our consistent demand is that the share of 7.18% (seat share in Lok Sabha) should not be altered. Now it is being maintained. Of course, procedural issues are there; we will address them. If necessary, we will give an amendment."— ANI (@ANI) November 28, 2026
ସାଂସଦ ଏ ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଲୋକସଭାରେ ଆସନ ଭାଗୀଦାରିର 7.18% ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମର ନିରନ୍ତର ଦାବି ରହିଆସିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖାଯାଉଛି । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବୁ । ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ତେବେ ଆମେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବୁ’’ ।
ଡିଏମକେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆନ୍ନା ଅରିଭାଲୟମ ଠାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନର ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ କୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ: 'ସଂସଦୀୟ ଆସନରେ 50% ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ'
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଷ୍ଟାଲିନ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଲୋକସଭାରେ ତାମିଲନାଡୁର ବର୍ତ୍ତମାନର 7.18 ପ୍ରତିଶତ ଆସନ ଭାଗ କମ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । 1971 ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ରଖାଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନୁପାତକୁ ଆହୁରି 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯିବା ଉଚିତ । ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କି କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଡିଏମକେ କେବେ ବି ତାମିଲନାଡୁର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ କି ନିଜ ନୀତିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟ ପାସ୍: TVK ପ୍ରମାଣ କଲା ବହୁମତ, ଦି ଫାଳ AIADMK !
ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 50 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଏକ ନୂତନ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରିବେ । ଏହି ନୂତନ ବିଲରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆୟୋଗ ଯେଉଁଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରିବେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ।