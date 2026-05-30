କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ଯୁଗ, ଜୁନ 3ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଉତ୍ସବ
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଚିତ୍ର । ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କସରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
Published : May 30, 2026 at 5:52 PM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଖୁବଶୀଘ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଶାସନ ଗାଦି ସମ୍ଭାଳିବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ ଶପଥ ନେବେ ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ଲୋକଭବନରେ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ଲୋକଭବନର ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଜିସି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ବିଧାନ ସୌଧରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ ।
ଦଳ ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ଲୋକଭବନରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜିସି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବର ସମୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ । ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବେ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ । କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଏ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ।"
ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉନାହିଁ । ଏହା ସହିତ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଜିସି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଶନିବାର ଦିନ ଲୋକଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାୱରଚାନ୍ଦ ଗେହଲଟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ, ସେ ନଗରବାବିରେ ଥିବା ମଠର ଅଜୟ ଶାଖା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଜୟଙ୍କ ପାଦୁକାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ-
ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଧାନସଭା ସୌଧ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବୈଠକ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାୱରଚାନ୍ଦ ଗେହଲଟ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ।
