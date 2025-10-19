ETV Bharat / bharat

ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ମୋଦି କହିଲେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ କିଣନ୍ତୁ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଲୋକର ପର୍ବରେ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପର୍ବକୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୀପାବଳିରେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ କିଣିବାକୁ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପର୍ବ ଅବହେଳିତ ଏବଂ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ । ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦୀପାବଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ ।"

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପର୍ବ ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୋକ, ଅଜ୍ଞତା ଉପରେ ଜ୍ଞାନର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ । ସାରା ଦେଶରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳିତ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭ ଅବସର ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ । "

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅବସର । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାପଦ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି । ଏହି ଦୀପାବଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଉ ।" ସେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା-

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ କିଣିବା ଏବଂ କହିବା - "ଗର୍ବ ସେ କହୋ ୟେ ସ୍ୱଦେଶୀ ହୈ!"

ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

