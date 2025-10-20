ETV Bharat / bharat

‘ଆଲୋକର ପର୍ବ’ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ, ଦୀପାବଳି ପାଳନ ବେଳେ ମାନନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତର୍କତା

ଆଜି ଶୁଭ ଦୀପାବଳି । ଘରେ ଘରେ ଜଳିବ ଦୀପ । ଫୁଟିବ ବାଣ । ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ପାଳନ ହୁଏ ଆଲୋକର ପର୍ବ ।

DIWALI 2025
DIWALI 2025 (ETV Bharat GFX)
‘ଅସତୋ ମା’ ସଦଗମୟା

ତମସୋ ମା’ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟା

ମୃତ୍ୟୋର୍ମା ଅମୃତଂ ଗମୟା

ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ’

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆନନ୍ଦ ଓ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୋକର ବିଜୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବ ସାରା ଭାରତରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଥିଲେ । ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି । ଏହି ଖବରରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି ପାଳନର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ପାଳନ ବିଧି ଓ ସତର୍କତା ରକ୍ଷା ସୂଚନା ବିଷୟରେ ।

କାହିଁକି ପାଳନ ହୁଏ ?

1. ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ଆଲୋକର ବିଜୟ:

ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଏହି ଦିନ ଦୀପ ଜଳାଇ, ଆଲୋକମାଳାରେ ଘର ସଜାଇ ପରିବେଶକୁ ଆଲୋକମୟ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥାଏ । ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳୀରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ, ମାୟା, ମୋହ, ଇର୍ଷା, ଦ୍ବେଷ ଭଳି ଦୂର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକ ରୂପୀ ଜ୍ଞାନ, ଦୟା, କ୍ଷମା ଭଳି ସୁଗୁଣ ଦ୍ବାରା ପରାସ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।

2. ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ:

ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ରାବଣର ବଧ କରି ଆଜିର ଦିନରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଖୁସି ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଦୀପ ଲଗାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ । ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଏହାକୁ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଭାବେ ଖୁବ ଆନନ୍ଦୋଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।

3.ମା' କାଳୀଙ୍କ ଉଗ୍ର ଓ ଶାନ୍ତ ସ୍ବରୂପର ପୂଜା:

ଏହା ସହିତ ଦୀପାବଳିରେ ଉଗ୍ରରୂପୀ ମା’ କାଳୀ ଓ ଶାନ୍ତ ସ୍ବରୁପା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ । ଅଧର୍ମ ନାଶ ପାଇଁ ମା’ କାଳୀ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ସମଗ୍ର ସଂସାର କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା । ଏହି ସମୟରେ ମା’ଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ତଥା ସଂସାରର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହାଦେବ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମା’ଙ୍କ କ୍ରୋଧ କମିଯାଇଥିଲା । ଏବଂ ଏହି ଦିନ ମା’ କାଳୀଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସ୍ବରୁପ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ । ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଧନଜନ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ ।

4.ଯମ ଓ ଯମୁନାଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନ:

ଏହି ଦିନ ଯମ ନିଜ ଭଉଣୀ ଯମୁନାଙ୍କୁ ଏକ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ । ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯମୁନା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କୃତକର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଯମୁନା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ।

ଦୀପାବଳି କିପରି ପାଳନ କରନ୍ତି ?

ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତି ଘରେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଗଣେଶ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଘରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଯାଏ । ଚାରି ଆଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦୀପ ଜଳାଇ ପରିବେଶକୁ ଆଲୋକିତ କରାଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଘର ସଜାଯାଇଥାଏ । ସମସ୍ତେ ନୁଆ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି । ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ସମାପନ ହେବା ପରେ ପରିବାରବର୍ଗ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଓ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ପର୍ବକୁ ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ।

Diwali 2025
ଦୀପାବଳିରେ କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ (ETV Bharat GFX)

ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ:

ଆଜିର ଦିନରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ବଂଶଜଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଭଳି ଶୁଭ ଦିନରେ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ରାତ୍ର ଅନ୍ଧକାରରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପଥ ଆଲୋକିତ କରି ସ୍ବର୍ଗଲୋକକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗାନ କରାଯାଏ ।

"ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ

ଅନ୍ଧାରରେ ଆସି ଆଲୁଅରେ ଯାଅ

ଗଙ୍ଗା ଯାଅ, ଗୟା ଯାଅ

ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ

ବାଇଶି ପାହାଚେ ଗଡ଼଼ ଗଡ଼ଉ ଥାଅ ।"

ପରିବେଶ ପାଇଁ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ:

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ପରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ସୀମା ଟପି ଯାଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ରାତିର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ବାଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁଜ ବାଣର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଯେଉଁଥିରୁ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷକ ପରିବେଶରେ ମିଶିଥାଏ । ଆପଣ ବାଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିପାରିବେ ।

Diwali 2025
କିପରି ନେବେ ଯତ୍ନ (ETV Bharat GFX)

ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ:

ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ଅନେକ ହସଖୁସି ନେଇ ଆସିଛି । ଏହି ଦିନ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ସଫା ସୁତର ରଖିବା ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାଣ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ । ସବୁଜ ବାଣ ଆପଣାନ୍ତୁ । ବାଣ ବଦଳରେ ଦୀପ ଲଗାଇ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳିର ଆନନ୍ଦ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।

