ଜେଜେମା'ଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଲେନି ଦୀପକେ; ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ
ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିର ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂୂର୍ବରୁ ସୌରଭ ଦାସ, ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କାଙ୍କ ସମେତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ପୋଲିସ, ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେନଟିଭ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : October 11, 2026 at 6:02 PM IST
ହିଙ୍ଗୋଲି: କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦାପକେଙ୍କ ମାତାପିତା ରବିବାର ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ବି ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଛାଡି ନ ଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପାରି ନ ଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଶେଷ କରାଗଲା । ତେବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଦୀପକେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥଲେ ।
ଦୀପକେଙ୍କ ମା' ଅନୀତା ଭଗବାନ ଦୀପକେ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, 'ଜେଜେମାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ବାରଣ କରି ସରକାର 'ଏକ ମହାନ କାମ' କରିଛି । ପରବାର ପୂର୍ବରୁ ଜେଜେମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପାଳନ କରୁଥିଲା, ଏପଟେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାଏ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଅଭିଜିତ ଆସିବେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇ ନ ଥିଲା ।'
Watch | Parents of Cockroach Janta Party founder Abhijeet Dipke leave Chhatrapati Sambhajinagar for Hingoli following death of his grandmother. Her last rites are scheduled for tomorrow between 10 am and 11 am. @abhijeet_dipke https://t.co/WqInVCcTum— United News of India (@uniindianews) October 10, 2026
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିର ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ସିଜେପି ନେତା ସୌରଭ ଦାସ, ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କାଙ୍କ ସମେତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା । ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେନଟିଭ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ରବିବାର ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ସର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅଭିଜିତ ଦୀପେକଙ୍କ ଜେଜେମା ସବିତ୍ରା ବାଈ ଶଙ୍କରରାଓ ଦୀପକେ (85 ବର୍ଷ)ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ଶନିବାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହିଙ୍ଗୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃତ୍ୟବରଣ କରିଥିଲେ । ରବିବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଜେଜେମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ନ ଥିଲେ ।'
The information regarding the demise of Abhijeet’s grandmother was promptly conveyed to him with due sensitivity. He was also informed of the scheduled funeral time and offered all possible assistance to facilitate his travel to his hometown on humanitarian grounds, however he denied to avail the same.— Delhi Police (@DelhiPolice) October 11, 2026
ଶନିବାର ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ, ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କର ସମୟରେ ଅବଗତ କରା ଯାଇଥିଲା । ଘରକୁ ଯିବାପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଦୀପକେଙ୍କ କାକା ବିଳାସ ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି, 'ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ 10 ଥର ହାତ ଯୋଡି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି । ଛାଡିିଥିଲେ ସେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ । ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ । ଆଜି ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା । କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରର ଯୋଗ ଦେଇ ପାରି ନ ଥିଲେ ।'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୁକୁଳିଲେ ଅଭିଜିତ-ସୌରଭ-ଆଶୁତୋଷ, CJP କହିଲା ‘ଅସରପା କେବେ ମରେନି’..
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନାତିକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ପରଲୋକରେ ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେଙ୍କ ଜେଜେମାଆ