ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ CJPର ନୂଆ ଅଭିଯାନ, ଗାଁ ସ୍କୁଲର ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ ଦୀପକେ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନିଜ ଗାଁ ହିଙ୍ଗୋଲିରୁ ନୂଆ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ।
Published : August 11, 2026 at 2:45 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ନୂଆ ଅଭିଯାନ । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତା ପରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକର ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରି ଦୀପକେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ସାମାଜିକ ଅଡିଟ୍ କରିବା ସହ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଦୀପକେଙ୍କ ନୂଆ ଅଭିଯାନ
ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନାଗରିକ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅବହେଳାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ସିଜେପି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନିଜ ଗାଁ ହିଙ୍ଗୋଲିରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଦୀପକେ । ଗାଁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ସେଠାକାର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ସେ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ, ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶୌଚାଳୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭଳି ଜରୁରୀ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସିଜେପିର ୱେବସାଇଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ନିଜ ଗାଁରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ
ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆସନ୍ତା 15 ଅଗଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗତ 80 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ। ଆମେ ଏକ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନ ତିଆରି କରିଛୁ, ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ତିଆରି କରିଛୁ। ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ତିଆରି କରିପାରିନାହୁଁ? ଆମେ କ’ଣ ଚାଷୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ଭାବୁନାହୁଁ?’’
ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ଦୀର୍ଘ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି । ପ୍ରାୟତଃ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶୌଚାଳୟ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜି ବି ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂର ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଠାକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଆମ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ।
ସିଜେପି ଦେଶର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ସିଜେପି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି କରୁଥିବା ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୂର୍ବର ଓ ପରର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଦେବ। ସିଜେପି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟେବଲ୍ (ଛପାଯାଇପାରିବା ଭଳି) ଅଡିଟ୍ ଫର୍ମ ଜାରି କରିବ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଏବଂ ଅଭାବ ଥିବା ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିପାରିବେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ CJP ପୁଣେ ବିକ୍ଷୋଭ ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୟ ସିଂଙ୍କ ବଡ ଦାବି, 'ଆମେରିକାରେ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୋଦି-ଦୀପକେ'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'କ୍ୟା ବୋଲତି ପବ୍ଲିକ' ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ CJP ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପକେ; ଶିକ୍ଷା, ବେକାରି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା