'ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ': ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ କଲେ ପୁରୁଣା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଡିଜିଟାଲ୍ ବିଭାଗ
ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ କଲେ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାର ଡିଜିଟାଲ୍ ୱିଙ୍ଗ୍; ସାମ୍ବାଦିକତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସୂଚନା ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି।
Published : October 27, 2026 at 2:01 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ((DPDP) ଆଇନର କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ କରି ଦାଏର ହୋଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜବାବ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହି ଆଇନର କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ବାଦିକତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସୂଚନା ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଓ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି. ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଡିଜିଟାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପବ୍ଲିଶର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (DNPA) ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମାଧବୀ ଦିବାନ୍ଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଆବେଦନରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଇନରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରକାଶନରେ ଗୁରୁତର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ସୂଚନାର ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ଗୋପନୀୟତା ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଡିଜିଟାଲ୍ ୱିଙ୍ଗ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଡିଏନ୍ପିଏରେ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଦି ହିନ୍ଦୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ, ଟାଇମ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍, ଜି ନ୍ୟୁଜ୍, ଏନ୍ଡିଟିଭି, ନେଟୱର୍କ ୧୮ ଆଦି ସଂସ୍ଥା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ସେହିଦିନ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ସହ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ମାଧବୀ ଦିବାନ୍ ବିବାଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ ହେଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଜୋର୍ ଦେଇ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକତରଫା ଭାବେ କୌଣସି ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମନା କରିଥିଲେ।
ଦିବାନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ‘ଲିଗାସି ମିଡିଆ’ କହୁଛୁ, ତାହାର ପକ୍ଷରୁ ଏହା ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାପକ ଆବେଦନ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ପୁରୁଣା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା।”
ଦିବାନ୍ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଖବରର ପରିଭାଷା ଓ ଏହାର ପ୍ରକୃତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ମୋତେ ତଥ୍ୟର ମାଲିକଙ୍କ ଅନୁମତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଅନୁମତି ଦେବେ କି ନାହିଁ... ଟିଭିରେ ତ ଖବର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନ୍ୟୁଜ୍ରୁମ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅନୁମତି ଓ ସମ୍ମତି ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ?”
ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ, “ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାର ଯେପରି ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ, ତାହା ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି।”
ଦିବାନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱପତ୍ର ଦେଇଛି।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ମୌଖିକ ଭାବେ କହିଥିଲେ, “ଏହା ଜଣେ ନିରୀହ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅଧିକାରର ଯେପରି ଅପବ୍ୟବହାର ନହୁଏ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଆପଣ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି।”
ଦିବାନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହି ଆଇନକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେ ଆହୁରି ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, “ଯଦି ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଅନୁମତି ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବ-ସେନ୍ସରସିପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେବ।”
ସେ କହିଥିଲେ, “କାହା ବିଷୟରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ନଚେତ୍ ଖବରର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ଯଦି ଖବରରେ କିଛି ଭୁଲ୍, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଅସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।”
ଏହା ସହିତ ଦିବାନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେବଲ୍ ଟେଲିଭିଜନ୍ ନେଟୱର୍କ ଆଇନ, ଟେଲିଭିଜନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଡାଉନ୍ଲିଙ୍କିଂ ଓ ଅପ୍ଲିଙ୍କିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ, ଆଇଟି ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ର ନିୟମାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସୂଚନା ଅଧିକାର (RTI) ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ କରି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଏହା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାପକ ଆଇନଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୩୨ ଅନୁଯାୟୀ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆବେଦନରେ ଡିପିଡିପି ଆଇନର ଧାରା ୭, ୧୭(୨), ୧୮, ୧୯, ୨୭, ୨୯, ୩୬, ୩୭ ଏବଂ ୪୪(୩)କୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଡିପିଡିପି ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୫ର ନିୟମ ୧୬, ୧୭ ଏବଂ ୨୩କୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ କରାଯାଇଛି।
ଆବେଦନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଖସଡ଼ାଗୁଡ଼ିକରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନର ଧାରା ୮(୧)(ଜେ)ରେ କରାଯାଇଥିବା ସଂଶୋଧନକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଏନ୍ପିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ସୀମିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନାର ପରିସର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ବୋଲି ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।