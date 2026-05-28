'ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ,'- CBSE OSM ବିବାଦ ଉପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜବାବ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ CBSEର ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂରେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ । ବିବାଦ ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ।
Published : May 28, 2026 at 8:18 PM IST|
Updated : May 28, 2026 at 8:30 PM IST
DHARMENDRA ON CBSE ON SCREEN MARKING SYSTEM ROW, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE)ର ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ (OSM) ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନିୟମିତତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନେଇଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ଦାୟୀ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।
ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଦେୟ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ CBSE ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ CBSE ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ।
ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ବୈଠକରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ, କାରଣ CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସତର ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଅଠନବେ ଲକ୍ଷ ଉତ୍ତର ପତ୍ର ଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତର ପତ୍ରରେ ଅତି କମ୍ ରେ ଚାଳିଶ ପୃଷ୍ଠା ଅଛି । ତେଣୁ, ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶ କୋଟି ପୃଷ୍ଠା ସ୍କାନ କରାଯାଇଛି ।"
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ CBSE ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହାକୁ ସେ "ଛାତ୍ର-କୈନ୍ଦ୍ରିକ" ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ସମୟରେ ସିବିଏସଇ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି ଯେ, OSM ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପୋର୍ଟାଲକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ URL କେବଳ ନମୁନା ତଥ୍ୟ ସହିତ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସିଷ୍ଟମର ଲିଙ୍କ୍ ନୁହେଁ ।
#CBSE #OSM pic.twitter.com/uaJcd7p3k6— CBSE HQ (@cbseindia29) May 28, 2026
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ CBSE ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ମୁଁ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ, ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ । ଆମେ ଏହା ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ । ଆମେ କୌଣସି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅସମାପ୍ତ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ ।"
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, CBSE ବୈଷୟିକ ଦଳକୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ IIT କାନପୁର ଏବଂ IIT ମାଡ୍ରାସର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆହୁରି ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଟି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ - SBI, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଏବଂ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେଗୁଡ଼ିକୁ CBSE ପୋର୍ଟାଲ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ, CBSE ଭିତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାରେ, ଏହି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ଦାୟୀ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ।" ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ।
CBSE ଫଳାଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବରେ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "CBSE ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇସାରିଛି । ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ମିଳେ, ତେବେ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ । ତଥାପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ କଥାରେ, ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ ମନେ ହେଉଛି ।"
VIDEO | Delhi: Union Minister Dharmendra Pradhan on LoP Lok Sabha Rahul Gandhi's remark over alleged in discrepancies in CBSE exams, says, " yesterday cbse gave its response regarding this matter. it is in accordance with the procurement policy of the government of india. i want…
ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି SIR, EVM ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ମନେ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଗତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏହି ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି । ଆମର ସାମୂହିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ନହୁଏ ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ