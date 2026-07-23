ETV Bharat / bharat

୧୯୯୭ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ୨୯ ବର୍ଷ ପରେ NEET ପେପର ଲିକ୍‌କୁ ନେଇ ନିଜେ ପ୍ରତିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ

ABVPର ଛାତ୍ରନେତା ଭାବେ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଓ ଅଟକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ NEET ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରିପୋର୍ଟ - ମିନତୀ ସିଂହ

NEET paper leak
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (ଫାଇଲ୍ ଫଟୋ) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 23, 2026 at 7:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ମନେହେଉଛି ଇତିହାସ ପୁଣିଥରେ ନିଜକୁ ଦୋହରାଇଛି। ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ଏତିକି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ସେହିଭଳି ଏକ ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିଜେ ପ୍ରତିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

୧୯୯୭ ମସିହାରେ ଯୁବ ABVP (ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ) ନେତା ଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୯ ବର୍ଷ ପରେ, NEET ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କ ପଦତ୍ୟାଗ ଦାବି କରାଯାଉଛି।

ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜୁନିୟର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରନେତା ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୯୯୦ ଦଶକର ଶେଷଭାଗରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ଅସାଧାରଣ କଥା ନଥିଲା। ETV ଭାରତ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ABVP ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରଫେସର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିଲେ। ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଚିବାଳୟ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଆହତ ହେବା ସହ ଅଟକ ରହିଥିଲେ।" ପ୍ରଫେସର ରାଉତ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜୁନିୟର ଥିଲେ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ୧୯୯୬ରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ପରେ ୧୯୯୭ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ (RAF) ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। "ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ କମିଶନ ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯାଇଥିଲା," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

NEET paper leak
NEET ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଗୌହାଟୀରେ ଛାତ୍ର ମହାସଂଘ (SFI) କର୍ମୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। (IANS)

ବର୍ତ୍ତମାନର NEET ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରତିବାଦ ସହ ତୁଳନା କରି ପ୍ରଫେସର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତିବାଦ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେରିତ ଓ ଏଜେଣ୍ଡାଭିତ୍ତିକ। ପୂର୍ବଭଳି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କେବଳ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦତ୍ୟାଗ କଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟି ଦୂର ହେବ ନାହିଁ।"

ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ପିଏଚ୍‌ଡି କରିଥିବା ପ୍ରଫେସର ରାଉତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆସ୍ଥିତ ରାଜା ମଧୁସୂଦନ ଦେବ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବାମ-ଉଦାରବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି।"

୧୯୯୭ର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଛାତ୍ରନେତା ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଶର ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସରକାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଛାତ୍ରଜୀବନର ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଟୋ ଓ ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ୧୯୯୭ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କାହିଁକି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ରୋକିପାରୁନାହାନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଟ୍ରପ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ୭ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପୁରୀକୁ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ

TAGGED:

DHARMENDRA PRADHAN
UNION EDUCATION MINISTER
STUDENT PROTEST
NEET PAPER LEAK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.