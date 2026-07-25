ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପଛରେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଚାପ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ! 'X'ରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବିରୋଧୀ
ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି।
Published : July 25, 2026 at 3:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ବିଶେଷକରି ନିଟ୍ (NEET-UG) ପରୀକ୍ଷାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉଠିଥିବା ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦାବିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏବଂ ସଂସଦରେ ଲଗାତାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏହି ଇସ୍ତଫା ଆସିଛି।
ନିଟ୍ (NEET-UG) ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA)ର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକାଧିକ ମାମଲା ଅଦାଲତରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସ ସମେତ 'ଇଣ୍ଡିଆ' ମେଣ୍ଟର ଦଳଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲଗାତାର ଦାବି କରୁଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନରେ ବାରମ୍ବାର ହଟ୍ଟଗୋଳ ଓ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବୃତ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାବି କରିଥିଲା।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଶୋଧନ, ନକଲ ବିରୋଧୀ କଠୋର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା କଥା କହି ଆସୁଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି।
ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା ବଢ଼ିବା ସହ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଚାପ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ଦାବି ଜୋର ଧରିବା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
IT'S A VICTORY OF DEMOCRACY— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 25, 2026
direct democracy... straight from the streets.
It's a victory of peace, patience & persévérance.
Congratulations CJP, Gen Z of the nation and thank you all citizens for shedding fear and the fear of fear and rising up from every corner of the nation.… pic.twitter.com/rSLOfvba2R
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହ ବହୁ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା କ୍ରମରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ପରିବେଶବିତ୍ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି; ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର... ରାସ୍ତାରୁ ସିଧାସଳଖ। ଏହା ଶାନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ବିଜୟ। ଜାତିର ଜେନେରାଲ୍ ଜେଡ୍, ସିଜେପିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଭୟ ଏବଂ ଭୟର ଭୟକୁ ଦୂର କରି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦାୟିତ୍ୱରୁ, ଏବେ ସଂସ୍କାରକୁ।
The incompetent, callous, and arrogant Mantri Pradhan has finally been compelled to resign. It was sustained youth pressure that finally forced the Pradhan Mantri to stop giving him political cover. This is a victory for a generation that is tired of struggling in an unfair and…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 25, 2026
ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି; ଅଯୋଗ୍ୟ, ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ଅହଂକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଶେଷରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ିର ନିରନ୍ତର ଚାପ ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଆବରଣ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହା ଏକ ଏପରି ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବିଜୟ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଅନୁଚିତ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଘର୍ଷ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ପଥର ଭଳି ଏକତା ଏବଂ ସଂହତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
I have just heard the news that the Union Minister of Education has resigned— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) July 25, 2026
I welcome the resignation. I hope it will defuse the situation, and pave the way for discussion of the fundamental issues in Parliament, and outside
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପି. ଚିଦାମ୍ବରମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଏବେ ଖବର ଶୁଣିଲି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଇସ୍ତଫାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ କମ କରିବ ଏବଂ ସଂସଦରେ ଏବଂ ବାହାରେ ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ।
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଧିର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଶେଷରେ, ଅତି କମରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି। ଏହା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ଏହା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଏଡାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ପେଲେଟ୍ ବନ୍ଧୁକ, ଲୁହ ଗ୍ୟାସ୍, ଲାଠିଚାର୍ଜ, ସବୁକିଛି ଏଡାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା... ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ହତାଶା ଯୋଗୁଁ, ସରକାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି... ହତାଶା ଯୋଗୁଁ, ସରକାର ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଲାମ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ମୋର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସଲାମ କରିବା ଉଚିତ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ।"
A day late and a dollar short. But finally, good riddance.— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) July 25, 2026
Heartiest congratulations to the people of India. https://t.co/AdCUYg093x
ସେପଟେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପବନ ଖେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡଲାର କମ୍। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ, ଶୁଭ ମୁକ୍ତି। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ।
Congratulations to the entire country on Dharmendra Pradhan’s resignation. Big win for democracy. pic.twitter.com/whzjhwSjOs— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 25, 2026
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବଡ଼ ବିଜୟ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X'ରେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ।