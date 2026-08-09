କାରକୁ ପିଟିଲା କଣ୍ଟେନର; ମହାକାଳ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା 6 ଯାତ୍ରୀ ମୃତ
ଭୁଲ୍ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ କଣ୍ଟେନର ଏକ କାରକୁ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଜରାଟ ଦାହୋଦ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
Published : August 9, 2026 at 8:18 PM IST
ଧାର୍ (ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ): ମହାକାଳ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଧାର୍ରେ ରବିବାର ସକାଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବଦନାବର-ବଡ଼ୱାନୀ-ଉଜ୍ଜୟିନୀ ମାର୍ଗରେ ଭୁଲ୍ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ କଣ୍ଟେନର ଏକ କାରକୁ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଜରାଟ ଦାହୋଦ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା କଣ୍ଟେନର
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଧାର୍ର ବଦନାବର-ବଡ଼ୱାନୀ-ଉଜ୍ଜୟିନୀ ମାର୍ଗରେ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଆଧାରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କାର୍ରେ ସବାର ଥିବା ଲୋକମାନେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ସ୍ଥିତ ବାବା ମହାକାଳଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହାଇୱେରେ ସାମ୍ନାରୁ ଭୁଲ୍ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ କଣ୍ଟେନର ତାଙ୍କ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁରମାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ଛଅ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା
ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଛି । ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡି ନାହିଁ ।
ଭୁଲ୍ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିଲା କଣ୍ଟେନର
ଏଏସପି ବିଜୟ ଡାଭରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, କଣ୍ଟେନର ଚାଳକ ଭୁଲ୍ ଦିଗରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ । ପୋଲିସ କଣ୍ଟେନର ଚାଳକଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି। ତା ଛଡା ଚାଳକ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଧାରରେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। 6 ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ମୃତକମାନେ ଗୁଜରାଟର ଦାହୋଦ ଅଞ୍ଚଳର ନିବାସୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ।"
ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି ଏବଂ କଣ୍ଟେନର ଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବଂ ଚାଳକଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି । ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣା ସହ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାରାମତିରେ ପୁଣି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଟ୍ରେନର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର କ୍ରାସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚମ୍ବାରେ ଖାଇକୁ ଖସିଲା ବସ, 7 ମୃତ 11 ଆହତ