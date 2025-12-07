ETV Bharat / bharat

ଇଣ଼୍ଡିଗୋ ସିଇଓଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି, 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ନୋଟିସରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ବିମାନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଉଡାଣ ଡିଉଟି ସମୟ ସୀମାକୁ ସହଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ  ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବିଫଳତା।

IndiGo CEO Pieter Elbers
IndiGo CEO Pieter Elbers (File photo, ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 7, 2025 at 5:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦେଖି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦଶାଳୟ(DGCA) ଶନିବାର ଇଣ୍ଡିଗୋର ସିଇଓ ପିଟର ଏଲବର୍ସ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ମ୍ୟାନେଜର ଇସ୍ରିଡୋ ପୋରକ୍କେରସଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ସେବାରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ।

ଗତ 5 ଦିନ ଧରି ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସେବା ଗୁରୁତର ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଶହଶହ ବିମାନ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି । ଫଳରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ । ଭାରତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାର ଲାଇନ୍ସର 60 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବଜାର ଅଂଶ ରହିଛି । ଏଲବର୍ସ ଏବଂ ପୋରକ୍କେରସଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଟିସରେ କୁହାଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଫଳତା, ପ୍ଲାନିଂ ଏହଂ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନାରେ ଯେ ବଡ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଚାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।

ପୋରକ୍କେରସ ଇଣ୍ଡାଗୋର ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଚିଫ ଅପରେଟିଂ ଅଫିସର । ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଛି, ‘ସିଇଓ ଭାବେ ଆପଣ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିନନ୍ତ ସମୟୋଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ତଥା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।’

ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଆଲବର୍ସ ଏବଂ ପୋରକେରାସଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଛି, ବିମାନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଉଡାଣ ଡିଉଟି ସମୟ ସୀମାକୁ ସହଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବିଫଳତା।

ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ଦିନ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ; DGCAର ଭର୍ତ୍ସନା ପରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା, ସଂସଦରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୋଷରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ, ଅନଲାଇନରେ ରିସେପ୍ସନ୍‌ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ନବଦମ୍ପତି

TAGGED:

INDIGO
FLIGHT CANCELLATION
DGCA SHOW CAUSE NOTICE INDIGO
INDIGO FLIGHT
INDIGO FLIGHT CANCELLATIONS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.