ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ: 9 ଦେଶର ଏୟାର ସ୍ପେସରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ DGCAର କଟକଣା

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡିକରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । 9ଟି ଦେଶର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ସିଭିଲ ଆଭିଏସନ୍-DGCA ।

DGCA asked Indian airlines to avoid 9 airspaces amid west asia conflict
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ: 9ଟି ଦେଶକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ ପାଇଁ DGCAର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (AFP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 20, 2026 at 9:39 AM IST

DGCA GUIDELINES, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ସେବା ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡିକରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ସେବା ଜାରି ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି । ଏନେଇ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ସିଭିଲ ଆଭିଏସନ୍ ବା DGCA ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ 9 (ନଅ) ଦେଶର ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ ନକରିବାକୁ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରକ (DGCA) ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦେଶଗୁଡିକର ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆପାତତଃ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଓମାନ ଓ ସାଉଦି ଆରବର କିଛି ବିମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା 9ଟି ଦେଶ ହେଲେ...

  1. ବାହାରିନ୍
  2. ଇରାନ
  3. ଇରାକ
  4. ଇସ୍ରାଏଲ
  5. ଜୋର୍ଡାନ
  6. କୁଏତ୍
  7. ଲେବାନନ୍
  8. କତାର
  9. ୟୁନାଇଟେଡ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଇ)

ସାଉଦି ଆରବ ଓ ଓମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ କଟକଣା:
DGCAଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମୁତାବକ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଓମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ FL320 ବା 32,000 ଫୁଟ୍ ତଳେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନେଇ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା 9ଟି ଦେଶର ଏୟାର ସ୍ପେସରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ, ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଉଡ଼ାଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା-ବିପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆବଶ୍ୟକ:
ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିରୀକ୍ଷକ DGCA କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସଠିକ ପରିସ୍ଥିତି, ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିପଦର ଆକଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ବିମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସେଠାରେ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଅଂଶ ଭାବେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ DGCA ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଲାଗୁ ରହିବ । ବିମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରକମାନେ ବିମାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଚଳିତ ନୋଟାମ୍ (NOTAM), ବାୟୁସୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିଥିବା କଟକଣା ଆଦି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । NOTAM ଅର୍ଥାତ ନୋଟିସ୍ ଟୁ ଏୟାରମ୍ୟାନ (Notice to Airmen) । ଏହା ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବିଷୟରେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।

"ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ, ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି," ବୋଲି DGCA ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି DGCA ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

