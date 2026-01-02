ETV Bharat / bharat

ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଶିିରି଼ଡି ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହୀରା ଖଚିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଦାନ କରେ ଭକ୍ତ

ହୀରା ଖଚିତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟକୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲଗା ଯାଇଥିଲା । ପରେ ମୁକୁଟକୁ ସାଇବାବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଚିଫ ଅଫ ଏଗ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

Pradeep Mohanty and his wife, Pratima Mohanty offer Rs 80-Lakh Crown To Sai Baba In Shirdi
ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ସପତ୍ନିକ ଶିରିଡିରେ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୁକୁଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 2, 2026 at 5:44 PM IST

|

Updated : January 2, 2026 at 6:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଶିରିଡି(ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ):ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିବା ପରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶିରିଡିରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ । ଭକ୍ତମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମାଧି ନିକଟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ଏହି ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ହରିଆଣା ଫରିଦାବାଦର ସାଇ ଭକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି । ମହାନ୍ତି ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଶିରିଡିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦାନ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ।

ମୁକୁଟର ଓଜନ 655 ଗ୍ରାମ

Pradeep Mohanty and his wife offer Rs 80-Lakh Crown To Sai Baba In Shirdi
ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ସପତ୍ନିକ ଶିରିଡିରେ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୁକୁଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। (Etv Bharat)

ସାଇ ବାବାଙ୍କ ସମାଧି ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ମହାନ୍ତି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନା ଏବଂ ହୀରା ଖଚିତ ମୁକୁଟ ଚଢାଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା ସଂସ୍ଥାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନରେ ତିଆରି ଏହି ମୁକୁଟରେ 585 ଗ୍ରମାର ବିଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ଲାଗଛି । ଏଥି ସହିତ153 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ଖଚିତ ହୋଇଛି । ସବୁକୁ ମିଶାଇ ମୁକୁଟର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 655 ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ହୀରା ଖଚିତ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ସାଇବାବା

ଏହି ହୀରା ଖଚିତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟକୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲଗା ଯାଇଥିଲା । ଭକ୍ତମାନେ ଏହାର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଏହି ମୁକୁଟକୁ ସାଇବାବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଚିଫ ଅଫ ଏଗ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଗୋରକ୍ଷ ଗାଡିଲକରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତିମା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବ ପାଇଁ ଏକ ସାଲ୍ ଏବଂ ସାଇବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ । ସାଇବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ ନିଜ ନିଜ ସାଧ୍ୟ ମତେ ଜିନିଷ ଚଢାଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏହି ଉପହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ।

Pradeep Mohanty and his wife offer Rs 80-Lakh Crown To Sai Baba In Shirdi
ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ସପତ୍ନିକ ଶିରିଡିରେ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୁକୁଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। (Etv Bharat)

ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଚଢାଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଚଢାଇଥିଲେ । 2025ରେ ଶିରିଡି ସାଇବାବା ମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ଦାତା 59 ଲକ୍ଷର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଦାନ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଭକ୍ତ ଜଣକ 54 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ସୁନାର ଫୁଲ, 2 କିଲ ଓଜନର ଏକ ଚାନ୍ଦିହାର ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲେ । ଭକ୍ତଜଣକ ଏହି ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ନିଜର ନାଁ କିମ୍ବା ଠିକଣା ଦେଇ ନ ଥିଲେ ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Watch: ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ୨୦ ଲକ୍ଷର ସୁନା ମୁକୁଟ ଦାନ କଲେ ଭକ୍ତ - ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶିରିଡି ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ, ଅନଲାଇନରେ ମିଳିଛି 1.90 କୋଟିର ଦାନ

Last Updated : January 2, 2026 at 6:27 PM IST

TAGGED:

EVOTEE OFFERS RS 80 LAKH CROWN
GOLD CROWN DONATION
SHIRDI SAI BABA TRUST
GOLD DIAMOND CROWN FOR SAI BABA
SAI BABA NEW YEAR DEVOTEES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.